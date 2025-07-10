Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика

Фестивальный Витебск зажигает новые звезды, принимает в своих объятиях гостей и участников из практически 50 стран мира. И в этом водовороте обязательно надо сохранить культуру, самобытность, традиции. Беречь свою историческую память призвал глава государства на церемонии торжественного открытия Международного фестиваля «Славянский базар». Масштабный форум искусств распахнул свои двери уже в 34-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянский базар» всегда постоянен. Не изменил за эти годы своему служению быть верным его величеству искусству. Этот тон фестивалю задал Первый. Прошли десятилетия, а «базар» все тот же. Теперь у Витебска не только миссия поддержания пестрого культурного общения, но пожалуй единственная локация мирного соперничества на музыкальной ниве и уже не только между славянскими странами. На витебской сцене участники и зрители из 40 государств мира. И фестивальный мир настоящего искусства служит настоящим ценностям культурного человечества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, я прежде всего хочу обратиться к россиянам, украинцам и белорусам – тем народам, представители которых утвердили когда-то это великое действо «Славянский базар». «Славянский базар» в Витебске давно вышел за рамки нашего славянского братства, а культурная столица Беларуси стала творческой родиной для многих любимых нами артистов. Мы этого и желали, открывая когда-то первый фестиваль. Но самое главное – вот уже более 30 лет наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света, несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит. Мы живем в век глобальнейших перемен, возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. Это самая большая проблема. Но точно знаю, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традицию, сохранить всем странам и народам. В этом суть созидания – путь к справедливому, безопасному будущему для всех нас. Говорю это здесь, потому что под сводами Летнего амфитеатра ежегодно встречаются талантливые исполнители из разных стран. И каждый год здесь царит атмосфера дружбы и уважения. В этом суть всей нашей политики. Говорят, «Славянский базар» вне политики. Нет! Это самая главная политика. Это истоки той политики, которую мы, главы государств, не только славянских, как мы уже видим, народов, будем реализовывать. Это родник. Отсюда все начинается. Поэтому это большая политика – без ксенофобии, без всяких предрассудков, честно и открыто. Мы знаем, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой, уверен, вдохновленные атмосферой нашего фестиваля, они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными, близкими. Это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан, и он обязательно будет услышан даже теми, кто оглох и слушать не хочет. Голос фестиваля становится только громче. Здесь находят друзей, это место встречи таланта и нашей общей славянской души.

Агата Моцко, режиссер-постановщик:

Это мероприятие, у которого есть особая душа и особое настроение, особая атмосфера. И «Славянский базар» – это не просто приехать увидеть известных артистов, это еще повстречаться с ними, повидаться. «Славянский базар» – это душа, душа нашей Беларуси, нашего фестивального лета.

– Я родилась в Беларуси, поэтому люблю очень Беларусь. И всегда рада побывать на таких прекрасных концертах. Ну и, конечно же, послушать белорусскую национальную музыку. Ну и, конечно же, Президента Республики Беларусь.

– А подпевать белорусскую музыку будете?

– Обязательно!

Очень хорошее настроение. Каждый год посещаем. Вообще рады, что проходят такие фестивали у нас в Беларуси. Недавно только что прошла Александрия. Также красивый праздник, очень хороший.

Ну, все знают, кто живет в Беларуси, об этом фестивале. Я всегда мечтал, я уже три года живу, но первый раз попал сюда. «Славянский базар» – это площадка настоящего искусства. И на сцене не хедлайнеры-однодневки, а люди, которые связывают поколения. Витебский фестиваль рождает будущих легенд. Глава государства и вручает награды. На одной белорусской сцене обладатель специальной награды от главы государства «Через искусство – к миру и взаимопониманию» и победительница международного детского музыкального конкурса. Это не прерванная связь поколений.