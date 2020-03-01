Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)

Новости Беларуси. По всей стране отмечается Масленица, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Насмотревшись на эти вкусности, решаем приготовить блины.

В помощь нам – Юрий Антонов. Нет-нет, не певец, а шеф-повар ресторана. Делаем блины с курицей, соусом тартар и медом.

Юрий Антонов, шеф-повар:

Я люблю блины есть по выходным. Мне их готовит жена с мочанкой, с ребрами, сладкие блины с творогом. Для более вкусных блинов можно использовать немножко сливочного масла. Чтобы блинчики были без комков, лучше тесто постепенно вмешивать. То есть добавляем постепенно муку.

На неделе в кафе Минска прошел гастрофест. Каждое заведение постаралось удивить гостей. Сет, который нам готовит Юрий Антонов, традиционно белорусский. Еще и с мочанкой. Она с шампиньонами и сливками журчит на сковороде. В общем, объедение.