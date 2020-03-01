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Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)

01 марта 2020 18:01
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Новости Беларуси. По всей стране отмечается Масленица, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Насмотревшись на эти вкусности, решаем приготовить блины.

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)-1

В помощь нам – Юрий Антонов. Нет-нет, не певец, а шеф-повар ресторана. Делаем блины с курицей, соусом тартар и медом.

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)-4

Юрий Антонов, шеф-повар:
Я люблю блины есть по выходным. Мне их готовит жена с мочанкой, с ребрами, сладкие блины с творогом. Для более вкусных блинов можно использовать немножко сливочного масла. Чтобы блинчики были без комков, лучше тесто постепенно вмешивать. То есть добавляем постепенно муку.

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)-7

На неделе в кафе Минска прошел гастрофест. Каждое заведение постаралось удивить гостей. Сет, который нам готовит Юрий Антонов, традиционно белорусский. Еще и с мочанкой. Она с шампиньонами и сливками журчит на сковороде. В общем, объедение.

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)-10

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)-12

Юрий Антонов:
Вот, у нас получился масленичный сет, в который входят блины, мочанка, дьмуховцы, соус тартар и мед. Приятного аппетита!

# Масленица в Беларуси # общество # Юрий Антонов # Фотофакт

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