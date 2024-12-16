В Минске прошло заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья

Выборы белорусы всегда проводили и проводят для себя. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников – 9 по счету мероприятия – представители порядка 15 организаций, которые объединяют наших соотечественников, проживающих за границей. Юрий Амбразевич выразил надежду, что каждый из присутствующих, в своей стране будет доводить до наших граждан объективную и достоверную информацию о происходящих в Беларуси событиях. Это поспособствует сохранению стабильности и правопорядка в республике. В ходе заседания совета подвели итоги сотрудничества, а также обсудили перспективы взаимодействия на 2025 год. Участники предложили ряд мер, чтобы активизировать культурный обмен с партнерами. Звучали и просьбы. Например, от председателя общества белорусской культуры в Приднестровской Молдавской Республики. Она считается непризнанной, потому ее жители могут получать белорусское гражданство.

Тамара Ломтева, председатель общества белорусской культуры Приднестровья:

С 2023 года вышел указ Президента, что обмен паспортов только на территории Беларуси. А поскольку у нас достаточно много белорусов проживает – возраст разный и не каждый может приехать, я хотела попросить, чтобы в виде исключения по определенному списку можно было поменять паспорта граждан Беларуси. Более того – у нас родились новые белорусы. Им бы получить гражданство Беларуси. Родители – белорусы, значит и дети должны быть с нами. Общество белорусской культуры Приднестровья отмечает традиционные для нашей страны праздники, в частности – патриотической направленности. На территории республики находится мемориал, где захоронены белорусы, в том числе герой Советского Союза из Мозыря. Как отметил председатель организации, в Молдове продолжается снос советских памятников, однако Приднестровья данная нездоровая тенденция не коснулась. Участие в Консультативном совете приняли также гости из Узбекистана, России. Они, в частности, отметили положительные изменения, последовавшие за визитами главы государства в эти страны.

Галина Татаренко, председатель белорусского культурного центра «Свитанок» в Ташкенте (Узбекистан):

Нас сейчас очень много по городу. Идешь и смотришь – белорусская косметика, трикотаж, сырная лавка, молоко. И когда приходишь и выбираешь какой-то товар продуктовый, если слово есть Беларусь – не глядя берут. Потому что со словом Беларусь связано качество. Алена Овчеренко, руководитель региональной национально-культурной автономии белорусов Омской области «Буслы» (Россия):

В этом году у нас открыт первый мультибрендовый центр по всей России, это единственный – по тракторам и запчастям, а через год – уже забиты сваи, будет открыт центр бытовой техники. И открыт магазин, у нас есть такой торговый центр «Мега» – напрямую поставки белорусской одежды. Это для нас белорусов такое счастье. Сейчас я приехала поблагодарить и попросить о том, чтобы у нас открыли белорусский торговый дом. Если мы выйдем на определенный товарооборот, значит, у нас будет либо консульство, либо посольство. Чего у нас нет в Омской области.