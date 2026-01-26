В 2025-м около 1,5 тыс. многодетных семей Минской области улучшили жилищные условия

Около полутора тысяч многодетных семей со всей Минской области в 2025 году улучшили свои жилищные условия благодаря семейному капиталу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Помимо строительства квартир, средства использовали на образование и медицину.

Семейный капитал назначается многодетным при рождении, усыновлении или удочерении третьего либо последующих детей. Документ расширяет возможности использования средств господдержки для улучшения жилищных условий. Например, граждане смогут досрочно воспользоваться семейным капиталом при строительстве.

Светлана Сайковская, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Березинского райисполкома:

С начала реализации программы семейного капитала, то есть с 2015 года, Березинским районным исполнительным комитетом принято 484 решения о назначении средств семейного капитала многодетным семьям. И в том числе в 2025 году таких решений принято 14.

С 2020 года у многодетных семей появилась возможность досрочного распоряжения средствами семейного капитала. Наши семьи многодетные активно пользуются такой возможностью за истекший период. То есть с 2020 года уже принято 267 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Напомним, с 1 января сумма выплаты составила 35 505 рублей. По сравнению с 2025 годом семейный капитал увеличился на 6,7 %.