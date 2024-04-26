Прямой эфир

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

26 апреля 2024 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этот день навсегда в мировой истории. 26 апреля 1986-го произошла техногенная катастрофа, которая нанесла огромный ущерб. С белорусских земель, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС отселили 137 тысяч человек, три четверти из которых – жители Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной подход в решении проблемы определил Президент: не искать виновных, а поддержать людей, сделать все максимально возможное, чтобы реабилитировать и вернуть загрязненные земли.

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе-1

В целом на преодоление последствий трагедии наше государство направило около 20 миллиардов долларов. Сегодня, через 38 лет, речь идет о дальнейшем социально-экономическом развитии с учетом реализованных ранее на этапах реабилитации и возрождения мероприятий.

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе-4

Дмитрий Павлов, начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора:
Разные подходы. Первый из них известкование почв, внесение дополнительных доз фосфорно-калийный удобрений, что, помимо урожайности, препятствует переходу радионуклидов из почвы в продукцию. Работа проводилась, проводится и будет проводиться.

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе-7

Белорусский опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС востребован в мире. Он постоянно передается в распоряжение МАГАТЭ и других организаций. Но, к сожалению, сегодня вопросы Чернобыльского сотрудничества политизируются. И хотя атомная электростанция – это сложнейший технологический объект, наши литовские соседи отказываются от сотрудничества по вопросам безопасности Игналинской АЭС.

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе-10

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Игналинская атомная станция – это фактически двойник Чернобыльской АЭС, построенной по тем советским технологиям. И наше соседство вызывает у нас законное беспокойство. Главное, чего у нас нет, – должного уровня коммуникации с литовским правительством по вопросам безопасности.

Беларусь подтверждает заинтересованность в двустороннем общении с литовскими коллегами по вопросам безопасности АЭС как на политическом уровне, так и на уровне технических экспертов. В схватку с радиацией наша страна вступила первой. Так же, как и вышла на качественно новый уровень атомной энергетики.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Юрий Амбразевич # Дмитрий Павлов

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко на ВНС: «Одних решений недостаточно. Впереди самое главное – кропотливая работа»
26 апреля 2024 06:31

Лукашенко на ВНС: «Одних решений недостаточно. Впереди самое главное – кропотливая работа»

Хренин: наша позиция – не лезьте к нам, иначе получите
25 апреля 2024 20:36

Хренин: наша позиция – не лезьте к нам, иначе получите

Придыбайло: России ничего не жалко для своих
25 апреля 2024 20:14

Придыбайло: России ничего не жалко для своих

Милиция будет патрулировать зоны отдыха Минска с помощью БПЛА
25 апреля 2024 19:47

Милиция будет патрулировать зоны отдыха Минска с помощью БПЛА

Трудовой коллектив Логойского лесхоза следил за трансляцией ВНС
25 апреля 2024 19:45

Трудовой коллектив Логойского лесхоза следил за трансляцией ВНС

Профессиональный подход к каждой маме! Какие условия созданы для рожениц в больнице № 6 Минска?
25 апреля 2024 19:43

Профессиональный подход к каждой маме! Какие условия созданы для рожениц в больнице № 6 Минска?

109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году
25 апреля 2024 19:42

109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году

Петровский: задача Беларуси – недопущение диверсионно-террористических действий
25 апреля 2024 19:18

Петровский: задача Беларуси – недопущение диверсионно-террористических действий

Много пыльцы. Какие растения более опасны для аллергиков?
25 апреля 2024 19:14

Много пыльцы. Какие растения более опасны для аллергиков?

«Экзотические культуры». Какие деревья могут вырасти в белорусском климате?
25 апреля 2024 19:13

«Экзотические культуры». Какие деревья могут вырасти в белорусском климате?

Лукашенко о ситуации в регионе: свободно обсуждаем эти вопросы, но расслабленности быть не должно
25 апреля 2024 19:13

Лукашенко о ситуации в регионе: свободно обсуждаем эти вопросы, но расслабленности быть не должно

«Всё будет благоухать». Какие знаки зодиака лучшие садоводы и огородники?
25 апреля 2024 19:12

«Всё будет благоухать». Какие знаки зодиака лучшие садоводы и огородники?