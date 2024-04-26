26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Этот день навсегда в мировой истории. 26 апреля 1986-го произошла техногенная катастрофа, которая нанесла огромный ущерб. С белорусских земель, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС отселили 137 тысяч человек, три четверти из которых – жители Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной подход в решении проблемы определил Президент: не искать виновных, а поддержать людей, сделать все максимально возможное, чтобы реабилитировать и вернуть загрязненные земли.

В целом на преодоление последствий трагедии наше государство направило около 20 миллиардов долларов. Сегодня, через 38 лет, речь идет о дальнейшем социально-экономическом развитии с учетом реализованных ранее на этапах реабилитации и возрождения мероприятий.

Дмитрий Павлов, начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора:

Разные подходы. Первый из них известкование почв, внесение дополнительных доз фосфорно-калийный удобрений, что, помимо урожайности, препятствует переходу радионуклидов из почвы в продукцию. Работа проводилась, проводится и будет проводиться.

Белорусский опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС востребован в мире. Он постоянно передается в распоряжение МАГАТЭ и других организаций. Но, к сожалению, сегодня вопросы Чернобыльского сотрудничества политизируются. И хотя атомная электростанция – это сложнейший технологический объект, наши литовские соседи отказываются от сотрудничества по вопросам безопасности Игналинской АЭС.