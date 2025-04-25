Игорь Сергеенко возложил цветы к братской могиле в итальянской Палестрине

К новостям из духовного центра католической церкви, где в эти дни проходит прощание с почившим Папой Римским Франциском. Белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко по поручению Президента прибыла для участия в церемонии похорон понтифика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ватикан также отправился посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах Беларуси в Италии. Гроб с телом установлен на главном алтаре собора Святого Петра. Люди со всех концов света часами стоят на одноименной площади, чтобы войти в храм и проститься с главой римско-католической церкви.

Почти 130 тысяч человек уже отдали последние почести понтифику. Как отметил Игорь Сергеенко, есть ценности, которые выше любой политики и экономики – это миролюбие, справедливость, истина, добро. Именно ими в своей жизни и деятельности руководствовался Папа Франциск. Разделяет их и Беларусь.