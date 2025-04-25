Игорь Сергеенко возложил цветы к братской могиле в итальянской Палестрине
К новостям из духовного центра католической церкви, где в эти дни проходит прощание с почившим Папой Римским Франциском. Белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко по поручению Президента прибыла для участия в церемонии похорон понтифика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Ватикан также отправился посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах Беларуси в Италии. Гроб с телом установлен на главном алтаре собора Святого Петра. Люди со всех концов света часами стоят на одноименной площади, чтобы войти в храм и проститься с главой римско-католической церкви.
Почти 130 тысяч человек уже отдали последние почести понтифику. Как отметил Игорь Сергеенко, есть ценности, которые выше любой политики и экономики – это миролюбие, справедливость, истина, добро. Именно ими в своей жизни и деятельности руководствовался Папа Франциск. Разделяет их и Беларусь.
Юрий Амбразевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Святом Престоле:
Идеалы настоящей дипломатии, которая работает прежде всего на созидание, на мир на нашей планете, с уходом Папы Римского Франциска понесли огромный урон. Мы все надеемся на то, что Ватикан в обозримой перспективе сохранит свою объединяющую роль в интересах Европы и всего мира. И наше присутствие здесь обогатит палитру наших внешнеполитических действий с точки зрения доступа к той работе, которая проводится вокруг Ватикана в Большом Риме.
Сегодня Италия отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашизма. И, пользуясь случаем, представители белорусской делегации отдали дань памяти местным защитникам. Цветы легли к братской могиле жителей Палестрины, которые героически сражались с нацизмом в период войны. К слову, на памятнике высечены и имена трех красноармейцев. Они сбежали из немецкого плена и присоединились к итальянским партизанам.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы приехали на это небольшое кладбище в предместье Рима, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти итальянским партизанам, которые погибли за освобождение своей страны от фашизма. И в составе этих партизанских отрядов воевали граждане СССР. Те люди, которые находились в плену, которые бежали из плена, присоединялись, вступали в партизанские отряды и воевали вместе, плечом к плечу. И сегодня они лежат вместе на этом кладбище.
В Риме в эти дни предприняты беспрецедентные меры безопасности. К обеспечению порядка привлечены до 11 тысяч полицейских и военных. Завтра утром мир проводит понтифика в последний путь: состоится траурная месса, на которой будут присутствовать белорусская делегация, многие мировые лидеры и члены королевской семьи.