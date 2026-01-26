Ветеринарный надзор: кто отвечает за всех животных в стране? Рассказал Кирилл Глущенко

Алена Сырова, СТВ: Минсельхозпрод отвечает у нас за всех животных в стране или только за коровок, поросят и прочих сельхоз-?

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчетом? Кто регулирует цены в этом направлении? Как обстоят дела с кадрами ветпрофиля и какие решения находят аграрии для утепления животных в крепкие морозы?

Кирилл Глущенко, первый заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Если касаться именно Минсельхозпрода, то понятно, что Минсельхозпрод отвечает только за продуктивных животных. Задача – получить продукцию, чтобы она была качественной и безопасной. Но в состав Минсельхозпрода входит Департамент ветеринарного и продовольственного надзора. А вот уже у Департамента как главного органа по государственной ветеринарной службе еще ряд других задач, в том числе и осуществление ветеринарных услуг, за которые Департамент и отвечает.



Алена Сырова:

Что подразумевается под этими ветеринарными услугами?

Кирилл Глущенко:

Те мероприятия, которые осуществляются с участием животных. Это лечение, профилактика, диагностика заболеваний сельхозживотных и непродуктивных животных, а также оборот кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

Алена Сырова:

То есть это касается только животных из агросектора?

Кирилл Глущенко:

Нет, всех животных.

Алена Сырова:

Если вдруг где-то выясняется о том, что у нас вспышка бешенства или еще чего-то, вся эта информация стекается к вам и вы ее аккумулируете?

Кирилл Глущенко:

Да, у нас, согласно ветеринарно-санитарным правилам, например, по бешенству, информация перемещается снизу вверх. То есть случается где-то какое-то ЧП, назовем это так, происходит постановка диагноза на уровне района, район накладывает карантин, информирует область, область информирует республику.

Алена Сырова:

И не только из государственных клиник информация стекается?

Кирилл Глущенко:

Нет, конечно. Но, чтобы вы понимали, диагноз на особо опасную болезнь может поставить только государственная ветеринарная служба. То есть частная клиника может подозревать, обратиться в государственную ветеринарную службу, она выйдет, отберет (именно государственная ветеринарная служба) пробы, и только после этого именно государственной ветеринарной лабораторией будет подтвержден или опровергнут диагноз.