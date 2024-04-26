Амбразевич о взаимоотношениях с Литвой по АЭС: соседство вызывает законное беспокойство

Последствия аварии на ЧАЭС затронули более двух десятков стран, но около 35 % всех радиоактивных выпадений осели на территории нашей страны. Пострадали люди, экология и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С вводом АЭС Беларусь вступила в мировой клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях. Проект укрепил нашу энергонезависимость: страна получила стабильный, экологически чистый источник энергии, который обеспечит около 40 % внутренней потребности. Однако этот факт вызвал немало критики со стороны западных политиков. К примеру, Литва на всех стадиях реализации проекта направляла в белорусский МИД протестные ноты и петиции, хотя сама неоднократно нарушала международный протокол. Речь идет о судьбе закрытой в 2009 году Игналинской атомной электростанции. Вывод из эксплуатации ее блоков займет не одно десятилетие, и требует больших финансовых и кадровых ресурсов. В том, что процесс организован должным образом, уверенности нет.

Лариса Лукина, заместитель начальника главного управления – начальник отдела министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

До сих пор Министерство окружающей среды Литовской Республики не предоставило нам исчерпывающих ответов на все те вопросы, которые мы у них спрашивали. И, таким образом, достоверной информации у нас на настоящий момент нет. Особенно нас беспокоит, что мы не имеем доступа к необходимой информации для того, чтобы обеспечивать экологическую и радиационную безопасность в нашей стране.

Сейчас общение между сторонами сохранилось лишь в рамках заседаний МАГАТЭ. Раз в три года страны – участницы организации представляют свои национальные доклады по развитию атомной энергетики. Насколько полно и точно в них отражены все данные, остается лишь предполагать. Периодичность встреч также ставит вопрос об их актуальности. Формат живого общения с соседями, к сожалению, утерян. Но Беларусь была и остается готовой к диалогу. Площадь загрязнения сократилась вдвое – как в Беларуси обеспечивают радиационную безопасность?

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Игналинская АЭС – это фактически двойник Чернобыльской атомной станции. Построили по тем советским технологиям. И наше соседство вызывает законное беспокойство. Главное, чего у нас нет – у нас нет должного уровня коммуникации с Литовским правительством по вопросам безопасности.