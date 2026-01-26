Ледяной дождь и перепады температур! Беларусь оказалась во власти циклона «Леони»
Ледяной дождь и резкие перепады температур. Беларусь оказалась во власти нового циклона «Леони». Больше всего непогода, по прогнозам синоптиков, скажется на юго-западной и центральной частях страны. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температурный диапазон от -7 до +2 создает условия для образования наледи. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.
Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Уже к вечеру на дорогах появится гололед, местами гололедица. По северу стороны движение на автомобилях усложнит снежный накат. В таких погодных условиях водители должны отказаться от резких маневров, торможений, соблюдать боковой интервал и дистанцию, двигаться со скоростью транспортного потока, включив при этом ближний свет фар. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы. Переходить дорогу только в разрешенных местах и лишь убедившись в безопасности.
Влияние непогоды уже ощутили жители Бреста. Оттепель с плюсовой температурой сменилась дождем. Буквально за час тротуары покрылись ледяным панцирем. Коммунальные службы оперативно обрабатывают дороги песчано-соляной смесью. Параллельно идет уборка снега вдоль дорог. Задействовано более 70 единиц техники.
Олег Нестерчук, заместитель директора Брестского предприятия «Коммунальник»:
Ситуация складывается такая, что выпадает дождь на замерзшее покрытие дорожное. В первую очередь мы обрабатываем улицы с магистральным движением, где ходит общественный транспорт. В городе расставлено более 1200 ящиков с песком для обработки тротуаров.
Спасатели напоминают о рисках при гололеде. Это повреждение либо обрыв линий связи и электропередачи, затруднение движения транспорта, рост числа ДТП, а также риск травматизма жителей. Важно быть крайне осторожными.