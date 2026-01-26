Ледяной дождь и перепады температур! Беларусь оказалась во власти циклона «Леони»

Ледяной дождь и резкие перепады температур. Беларусь оказалась во власти нового циклона «Леони». Больше всего непогода, по прогнозам синоптиков, скажется на юго-западной и центральной частях страны. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температурный диапазон от -7 до +2 создает условия для образования наледи. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.