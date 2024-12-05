Беларусь принимает участие в 31 заседании СМИД ОБСЕ

Арматура и коктейль Молотова. Как грузинам навязывают европейскую мечту – разобрался политолог

«События в Тбилиси уже назвали «детской революцией», потому что если в Беларуси вставали с цветами на лавки, то здесь пошли дальше и задействовали детей – для картинки и более жестких последствий».