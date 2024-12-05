Беларусь принимает участие в 31 заседании СМИД ОБСЕ

На Мальте проходит 31 заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Участие принимают представители 57 стран, среди них и Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Мальте проходит 31 заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Участие принимают представители 57 стран, среди них и Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашу делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич. За два дня работы участники встречи обсудят и дадут оценку ситуации с безопасностью в Евроатлантическом и Евразийском регионах и определят будущую работу организации. Беларусь, оставаясь донором стабильности, несмотря на барьеры, которые искусственно создают западные страны, продолжает свое участие в международных институтах, выступая с конкретными мирными инициативами.