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Амбразевич: цель внешней политики Беларуси – приобретение друзей и через их возможности отстаивание нацинтересов

27 марта 2025 13:49
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Перестановки в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве. Новые руководители и в органах местной власти. Президент принял ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амбразевич: цель внешней политики Беларуси – приобретение друзей и через их возможности отстаивание нацинтересов-2

Президент провел кадровые перестановки и по линии МИД. Игорь Белый будет руководить белорусской дипмиссией в ОАЭ и по совместительству в Кувейте. Анатолий Бубен назначен послом Беларуси в Молдове. Андрей Андреев, который был генконсулом Беларуси в Шанхае, возглавит наше посольство в Бразилии и по совместительству в Парагвае и Уругвае. Юрий Амбразевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси при Святом Престоле. На должность заместителя министра иностранных дел согласован начальник управления внешней политики Администрации Президента Игорь Секрета.

Амбразевич: цель внешней политики Беларуси – приобретение друзей и через их возможности отстаивание нацинтересов-4

Юрий Амбразевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Святом Престоле:
Внешняя политика Беларуси исключительно миролюбивая, и главная цель – приобретение друзей для нас и через их возможности отстаивание национальных интересов и вопросов безопасности, и в сфере внешней торговли, и привлечения иностранных инвестиций. В этом контексте Ватикан и лично Папа Римский обладают в мире огромным авторитетом. Мы, изменяя присутствие в Ватикане, исходим из того, что это позволит укрепить наши позиции в государствах Латинской Америки, Африки, так же позволит укрепить наши позиции в отношении работы с государственными элитами, общественными элитами европейских государств и государств Северной Америки.

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# Отставки и назначения в Беларуси # Юрий Амбразевич

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