В этой церкви можно увидеть иконы XIX века! История Храма святителя Николая Чудотворца
В любом путешествии должно быть место для пищи духовной. Ведь если нет мира внутри, не ладятся никакие дела. За ангельской атмосферой отправляемся в Храм святителя Николая Чудотворца. Он живописно возвышается над Припятью, словно оберегая и защищая всех горожан. Полесская жемчужинка – образец псевдовизантийского стиля. Она всегда была духовным центром, несла людям красоту, добро и надежду, рассказали в программе «Путевка BY».
Василий Немеш, протоиерей, настоятель Храма святителя Николая Чудотворца:
История храмов на Петриковщине очень древняя. Первый храм Святого святителя Николая упоминается в 1630-х годах. Потом несколько раз перестраивались храмы, потому что храмы были деревянные, они сгорали. И в 1894-м сгорел деревянный храм пятикупольный и после него был построен этот храм Святителя Николая каменный, который был закончен в 1905 году. Здесь служил еще такой известный священник Вячеслав Якубович в начале ХХ века.
Неиссякаемый источник света и оплот веры. К сожалению, имя архитектора неизвестно. Изначально она была белоснежной. Церковь окружал небольшой сад. Это было одно из любимых мест отдыха для полешуков. Внутри было более 100 икон. Но советские гонения и борьба с религией не обошли Николаевский храм стороной. В 1929 году его закрывают и переоборудуют под склад муки. Слава Богу, церковь серьезно не пострадала. Но на старинных иконах центрального алтаря сохранились следы от варварских пуль. В 1930-м сняли колокол весом более 120 пудов и отправили на переплавку. Во время немецкой оккупации церковь открыли и стали проводить богослужения. А после прихожане своими силами отремонтировали родной храм.
Подробности в видео.