В этой церкви можно увидеть иконы XIX века! История Храма святителя Николая Чудотворца

В любом путешествии должно быть место для пищи духовной. Ведь если нет мира внутри, не ладятся никакие дела. За ангельской атмосферой отправляемся в Храм святителя Николая Чудотворца. Он живописно возвышается над Припятью, словно оберегая и защищая всех горожан. Полесская жемчужинка – образец псевдовизантийского стиля. Она всегда была духовным центром, несла людям красоту, добро и надежду, рассказали в программе «Путевка BY».

Василий Немеш, протоиерей, настоятель Храма святителя Николая Чудотворца:

История храмов на Петриковщине очень древняя. Первый храм Святого святителя Николая упоминается в 1630-х годах. Потом несколько раз перестраивались храмы, потому что храмы были деревянные, они сгорали. И в 1894-м сгорел деревянный храм пятикупольный и после него был построен этот храм Святителя Николая каменный, который был закончен в 1905 году. Здесь служил еще такой известный священник Вячеслав Якубович в начале ХХ века.