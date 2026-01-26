В Беларуси по поручению Президента продолжается проверка Вооружённых Сил

В Беларуси по поручению Президента продолжается проверка Вооруженных Сил. Ее особенность в том, что глава государства лично приводит воинские части в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка касается всех аспектов подготовки военнослужащих: от оперативного развертывания техники и применения беспилотников до физической подготовки. Как ранее заявил Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, Главнокомандующий держит ситуацию на контроле. В любое время глава государства может прибыть в воинскую часть.

Александр Лукашенко полностью владеет всей обстановкой по ходу проверки. Сегодня, 26 января, экзамен продолжают сдавать бойцы 19-й отдельной механизированной бригады. Подразделения выполняют задачи по поражению целей из вооружения боевых машин пехоты, а также из штатного оружия. Эти же упражнения мотострелкам предстоит выполнить в ночное время суток.