Страны Запада снова продемонстрировали двойные стандарты – итоги заседания ОБСЕ в Мальте

Некоторые аналитики считают, что время дипломатии прошло, что гораздо эффективнее вести разговор с позиции силы, а лучшим аргументов в любом споре выступают снаряды и боеголовки. Но даже в такой ситуации, когда мировая дипломатия переживает кризис, Беларусь не прибегает к крайним мерам и считает, что переговоры, даже самые затяжные, лучше, чем несколько дней войны. Пожалуй, это главный посыл, который наш замминистра иностранных дел привез на очередное заседание ОБСЕ, которое прошло на Мальте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Беларусь, как и десятилетия назад советские дипломаты, преследуют одну понятную всем простую цель. Мы так же, как и все, стремимся обеспечить нашему народу и нашим союзникам приемлемые и устойчивые гарантии безопасности. Да, мы готовы хоть завтра сесть за стол переговоров, потому что твердо верим в то, что лучше 10 лет диалога, чем несколько дней войны. Но давайте посмотрим правде в глаза. Возможно ли достижение этой цели в нашем текущем формате ОБСЕ? Мир сильно изменился за 50 лет. Теперь и большая Европа, даже вместе с США, это только часть, пусть очень важная и значимая, но часть огромного нового многополярного мира, постепенно обретающего свои черты.

Но, как считает Беларусь, шансы для возвращения работы в ОБСЕ к ее изначальному мандату, а именно служить платформой сотрудничества в интересах справедливой и неделимой безопасности, по-прежнему есть. По крайней мере, Минск точно готов к равноправному диалогу и взаимодействию. Но, откровенно говоря, надежды на ОБСЕ в этих вопросах мало. Организация уже не раз себя дискредитировала. Даже на этом заседании не обошлось без провокаций. Когда выступал российский министр, представители Украины, Польши, Чехии покинули зал. Ну раньше Лаврова вообще не пускали на ОБСЕ-шные заседания. В прошлый раз так поступила Польша. А ее решение поддержали Штаты, что собственно и говорит, где было на самом деле принято такое решение. Вообще, ОБСЕ, как и некоторые другие международные организации, в последнее время особенно проявилось. Раньше хотя бы пытались замаскироваться, а сейчас никто даже не пытается. Так, по сути, подписал себе приговор Международный уголовный суд, когда выдал ордер на арест премьера Израиля. После этого Запад разделился на два лагеря.