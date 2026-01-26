В Несвижском районе наращивают поголовье коров голштинской породы

В центральном регионе активно занимаются животноводством. Сельхозпредприятие «1 Мая» Несвижского района ставку на это направление сделало более 40 лет назад и сегодня имеет существенные результаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На одном из комплексов находится 4,5 тысячи быков. Стадо формируют со всей Минской области. Среднесуточные привесы у голштинской породы составляют 800 граммов. В планах довести до килограмма. К каждому животному бережное отношение, особенно к телятам. Их домики дополнительно утепляют в морозы.

Сергей Осипенко, заместитель директора ЗАО «1 Мая»: Приняты меры по выпаиванию телят на четыре раза. Увеличено количество молока до 4 литров. Подстилка, необходимая для животных, увеличена до 30-40 сантиметров. Все сделано для того, чтобы животное комфортно жило и наращивало привесы.

Ожидают в хозяйстве «1 Мая» и весомой отдачи от растениеводства. А снежная подушка на поля помогает перезимовать культурам без потерь.

Юрий Ярош, директор ЗАО «1 Мая»:

Зимовка проходит покуда нормально. Снег лег на мерзлую землю. Высота покрова составляет 25-30, местами 35 и выше. Снег рыхлый, воздухопроницаемость хорошая. Покуда для озимых зерновых это довольно хорошо.

С приходом весны большое количество осадков также благоприятно влияет на урожайность. Осадки лишними не бывают. Влага. Поскольку земля промерзла ненамного, поэтому есть все шансы, что вода не сбежит в канавы и ручьи, а вся впитается в землю.

В Несвижском районе планируется усиление молочного животноводства. Здесь откроют три объекта для более 2 тысяч буренок.