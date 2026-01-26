А вы знали, что в Петрикове был бастионный замок? Рассказываем уникальные факты о городе

Полесский дневник путешествий! Вооружаемся телефоном и отправляемся на обзорку по Петрикову. Впервые о нем упоминается в летописи в 1523 году, как местечко ВКЛ, которым владели князья Олельковичи, затем Ходкевичи, рассказали в программе «Путевка BY». Последние получили привилей на проведение крупных ярмарок. Основная торговля разворачивалась на площади.

В архивах сохранились ценные кадры за 1912 год. Правда, их автор, белорусский этнограф, фольклорист, археолог Исаак Сербов выглядел очень подозрительно для полешуков, и папарацци быстро забрала полиция. Но, несмотря на недоразумение, экспедиция удалась, а фото вошло в книгу «Поездки по Полесью 1911 и 1912 года».

Вероника Суходолова, главный хранитель фондов Петриковского историко-краеведческого музея:

Здесь как раз видна городская площадь. Мы видим часть вот этой каплички, слепой музыкант с лирой... Это именно из его авторской книги, которую он издал в 1912 году. Но, конечно же, большинство ярмарок проводилось у реки. Мы можем видеть Николаевскую церковь, и здесь как раз таки торговали живностью. Проживало множество евреев, все-таки мы были местечком, евреев и цыган.

А вы знали, что в Петрикове был бастионный замок? Его возвели еще в XVI веке в дереве. Но войны и пожары не оставили шанса. В начале XVII столетия вновь отстроили величный замок. Сегодня о большой истории напоминают лишь остатки кирпичного фундамента. Его обнаружили, когда проводили реконструкцию центрального парка.