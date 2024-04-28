Прямой эфир

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС?

28 апреля 2024 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Безопасность – это первое, о чем думали в Беларуси, когда решились строить атомную станцию. Не только мы, но и весь мир помнит трагедию в Чернобыле. На неделе был повод еще раз вернуться к событиям 38-летней давности. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской аварии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС? -1

Константин Герцев, корреспондент:
Первая АЭС в Беларуси должна была появиться здесь еще в середине 1970-х. Но неподходящий грунт и озеро Дрисвяты размыли планы госкомиссии. Тогда выбор пал на противоположенный берег. Уже в Игналинском районе Литовской Республики. Отсюда и название. В эпоху нового железного занавеса этот пятачок браславского побережья – чуть ли не единственная возможность воочию наблюдать за безрассудством прибалтийских политиков и вытекающим из этого уничтожением общего советского наследия.

Подробности в видео.

На глазах Матвея Михайловича Игналинская АЭС расцветала и уходила в свой закат. В 1974-м он строил город атомщиков Снечкус, откуда в 2010-м и вернулся в Беларусь. Это была главная в его жизни комсомольская стройка, где не было места политике, тем более национальному вопросу.

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС? -4

Матвей Тепак, экс-работник Игналинской АЭС:
Молодежь приезжала, студенты, которые по распределению. И их всех сюда. Приезжали, наши с Литвы ездили, набирали их в институтах, девушки, парни – все были молодые, до 25-ти, окончившие институт. Специалисты были высшего класса.

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС? -7

Все изменилось с вступлением Литвы в Европейский союз. Брюссель настоял на закрытии «Игналинки», при этом сами лидеры ЕС в дешевой энергии себя не ограничивают. В начале марта парламент Нидерландов одобрил постройку четырех новых энергоблоков на АЭС «Борселе». Видимо, перспективы энергетической безопасности Прибалтики не в зоне интересов еврокомиссаров, как и судьба Висагинаса, он же город атомщиков Снечкус, все больше напоминающий Припять – призрак Чернобыля.

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС? -10

Матвей Тепак:
Остались одни пенсионеры, молодежи там практически нет.

Город-призрак и десятки пустых деревень! О чем молчит Чернобыльская АЭС – подробности катастрофы.

Официальный Минск видит в этом сплошь двойные стандарты. Литва не стеснялась критиковать строительство АЭС в Островце. В то же время, нарушая нормы МАГАТЭ, игнорирует любые запросы белорусских властей о состоянии дел на Игналинской станции, от которой до нашей границы всего лишь пару километров.

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС? -13

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Наше соседство вызывает у нас законное беспокойство. Главное, чего у нас нет, – должного уровня коммуникации с литовским правительством по вопросам безопасности Игналинской АЭС. Это сложнейший технологический объект, который как кострище дерном не прикроешь.

Складывается впечатление, что Игналиснкая АЭС Вильнюсу больше не нужна. Вспомнили о ней, только выпрашивая деньги на строительство могильников для ядерных отходов и во время съемок нашумевшего американского сериала об аварии в 1986-м, тем самым намекая: будущее у станций может быть и общим. Хотя в самой Украине об обязательствах тоже позабыли. Что сейчас в Чернобыле – военная хроника умалчивает.

# АЭС # общество # Константин Герцев # Юрий Амбразевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Никто не верил, что она будет жить в аквариумах». В Беларуси выращивают около 600 тонн форели
28 апреля 2024 17:45

«Никто не верил, что она будет жить в аквариумах». В Беларуси выращивают около 600 тонн форели

Бартош: задачу по приросту экспорта на 5-6% к уровню 2023-го выполним
28 апреля 2024 17:45

Бартош: задачу по приросту экспорта на 5-6% к уровню 2023-го выполним

Рогожник: Беларусь и Россия рассматривают разработку программы по совместному судостроению
28 апреля 2024 17:45

Рогожник: Беларусь и Россия рассматривают разработку программы по совместному судостроению

190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей
28 апреля 2024 17:44

190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?
28 апреля 2024 17:44

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?

За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский
28 апреля 2024 17:31

За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»
28 апреля 2024 17:09

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»

В Беларуси желающих охотников и рыболовов переобучают в снайперов – Шуневич
28 апреля 2024 17:08

В Беларуси желающих охотников и рыболовов переобучают в снайперов – Шуневич

Глава ГПК Беларуси назвал причины больших очередей на границе со странами ЕС
28 апреля 2024 17:08

Глава ГПК Беларуси назвал причины больших очередей на границе со странами ЕС

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира
28 апреля 2024 17:04

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира
28 апреля 2024 17:03

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира

Запад наращивает военное присутствие у границ Беларуси – чем ответим? Подводим итоги ВНС
28 апреля 2024 17:01

Запад наращивает военное присутствие у границ Беларуси – чем ответим? Подводим итоги ВНС