Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС?

Безопасность – это первое, о чем думали в Беларуси, когда решились строить атомную станцию. Не только мы, но и весь мир помнит трагедию в Чернобыле. На неделе был повод еще раз вернуться к событиям 38-летней давности. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской аварии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Первая АЭС в Беларуси должна была появиться здесь еще в середине 1970-х. Но неподходящий грунт и озеро Дрисвяты размыли планы госкомиссии. Тогда выбор пал на противоположенный берег. Уже в Игналинском районе Литовской Республики. Отсюда и название. В эпоху нового железного занавеса этот пятачок браславского побережья – чуть ли не единственная возможность воочию наблюдать за безрассудством прибалтийских политиков и вытекающим из этого уничтожением общего советского наследия. Подробности в видео. На глазах Матвея Михайловича Игналинская АЭС расцветала и уходила в свой закат. В 1974-м он строил город атомщиков Снечкус, откуда в 2010-м и вернулся в Беларусь. Это была главная в его жизни комсомольская стройка, где не было места политике, тем более национальному вопросу.

Матвей Тепак, экс-работник Игналинской АЭС:

Молодежь приезжала, студенты, которые по распределению. И их всех сюда. Приезжали, наши с Литвы ездили, набирали их в институтах, девушки, парни – все были молодые, до 25-ти, окончившие институт. Специалисты были высшего класса.

Все изменилось с вступлением Литвы в Европейский союз. Брюссель настоял на закрытии «Игналинки», при этом сами лидеры ЕС в дешевой энергии себя не ограничивают. В начале марта парламент Нидерландов одобрил постройку четырех новых энергоблоков на АЭС «Борселе». Видимо, перспективы энергетической безопасности Прибалтики не в зоне интересов еврокомиссаров, как и судьба Висагинаса, он же город атомщиков Снечкус, все больше напоминающий Припять – призрак Чернобыля.

Матвей Тепак:

Остались одни пенсионеры, молодежи там практически нет. Город-призрак и десятки пустых деревень! О чем молчит Чернобыльская АЭС – подробности катастрофы. Официальный Минск видит в этом сплошь двойные стандарты. Литва не стеснялась критиковать строительство АЭС в Островце. В то же время, нарушая нормы МАГАТЭ, игнорирует любые запросы белорусских властей о состоянии дел на Игналинской станции, от которой до нашей границы всего лишь пару километров.