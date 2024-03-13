Беларусь принимает участие в региональном форуме по устойчивому развитию в Женеве

Только объединение усилий позволит нам обеспечить глобальный мир и устойчивое развитие. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, выступая в Женеве на региональном форуме Европейской экономической комиссии ООН по устойчивому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларуси в этом направлении есть чем гордиться. В 2023 году ВВП вырос почти на 4 %, что в разы выше, чем в среднем в Евросоюзе. Как итог – уровень выполнения национальных показателей достижения целей устойчивого развития составляет около 80 %. Как подчеркнул дипломат, система управления Беларуси позволяет не просто выстоять, но обеспечить главное: сохранить мир в стране и устойчиво развиваться.

Наша страна готова делиться опытом. В середине года в Минске запланировано проведение второго Национального форума по устойчивому развитию. Приглашение принять в нем участие также прозвучало с трибуны в Женеве.