Его называют полесским самородком – пообщались с талантливым мастером по дереву

Полесский самородок и волшебник, который постоянно учится новому. Иван Павлович Перережко – еще один луч музея и солнце всей Петриковщины. Выпускник Гомельского училища народных промыслов получил несколько специальностей – резчик по дереву, инкрустатор шпонов, токарь по дереву, рассказали в программе «Путевка BY».

Мастер нашел себя в живописи, деревянных скульптурах, мебели, иконописи, и это не предел! Талантливый человек – талантлив во всем. Ему по силам построить даже дом. Хотя о своих шедеврах маэстро говорить не любит, скромничает и уверяет, что лучшее еще впереди. А мы начнем знакомство с полесских пейзажей. Купола церквушек, отражения в воде, заснеженные тропинки и алые краски осени. Здесь царит особое умиротворение и благодать. Невольно чувствуешь шелест листьев и звуки птиц. Так и хочется оказаться посреди хрустального леса и помечтать у реки.

Иван Перережко, художник, мастер по дереву:

Мне нравятся снежные пейзажи, люблю придать объем краске, много красок накладываю, чтобы человек хотел и рукой пощупать. Мне как-то ближе по душе осень. Разнообразие красок, много работ в России, многие люди просили на подарки, в Европе есть. Есть и сюжетные композиции, в основном на историческую тему. 500 лет городу, хочется, чтобы молодое поколение знало историю своего города, когда-то у нас здесь была на месте парка старинная деревянная крепость. Здесь написал образ защитника, охранника, стража, бескрайняя Припять.

Посетители восхищаются чудо-галереей, книга отзывов добреет на глазах. Веет теплом и от деревянных изделий, будь-то образы колоритных полешуков, лесных даров или белорусских животных.