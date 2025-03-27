Беларусь изменила форму своего присутствия в Ватикане. Новый посол рассказал о сотрудничестве со Святым Престолом

Новый посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Направление стратегическое и особенное, с какой стороны ни посмотри. ОАЭ сегодня – синоним успешности и ускоренного развития. У нас прекрасный политический диалог. И это позволит максимально полезно для обеих стран выстраивать сотрудничество, даже по самым закрытым направлениям.

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Государстве Кувейт:

Не буду вам говорить мои задачи, потому что я считаю, что они должны быть привязаны к земле. И я должен туда приехать и их скорректировать, но одно новое направление, которое, я считаю, будет очень перспективное, это искусственный интеллект.

Эмираты заявили, что к 31 году будут № 1 в мире по развитию искусственного интеллекта. Поэтому для нас это очень хорошая возможность, и я буду уделять этому внимания тоже очень много. Насколько знаю, что наш Совет Республики уже разговаривает со своими коллегами об обмене опытом по развитию законодательства в сфере искусственного интеллекта. Потому что это очень сложная вещь. И надо сначала поставить рамки, как мы будем идти вперед.

Изменения коснулись и самого Министерства иностранных дел.