Беларусь изменила форму своего присутствия в Ватикане. Новый посол рассказал о сотрудничестве со Святым Престолом
Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве. Новые руководители и в органах местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Направление стратегическое и особенное, с какой стороны ни посмотри. ОАЭ сегодня – синоним успешности и ускоренного развития. У нас прекрасный политический диалог. И это позволит максимально полезно для обеих стран выстраивать сотрудничество, даже по самым закрытым направлениям.
Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Государстве Кувейт:
Не буду вам говорить мои задачи, потому что я считаю, что они должны быть привязаны к земле. И я должен туда приехать и их скорректировать, но одно новое направление, которое, я считаю, будет очень перспективное, это искусственный интеллект.
Эмираты заявили, что к 31 году будут № 1 в мире по развитию искусственного интеллекта. Поэтому для нас это очень хорошая возможность, и я буду уделять этому внимания тоже очень много. Насколько знаю, что наш Совет Республики уже разговаривает со своими коллегами об обмене опытом по развитию законодательства в сфере искусственного интеллекта. Потому что это очень сложная вещь. И надо сначала поставить рамки, как мы будем идти вперед.
Изменения коснулись и самого Министерства иностранных дел.
– Я исхожу из того, что это классика нашей работы в дипломатической службе. Поэтому просто рассчитываем на то, что все сложится на этом месте и дальше будет дальнейшее развитие.
– Это абсолютно правильно понимаешь. Дальнейшее развитие будет. Ты еще совсем молодой человек и хороший дипломат.
Надо понимать, назначение Юрия Амбразевича послом Беларуси при Святом Престоле особенно еще и потому, что само посольство по решению Совмина появляется. Меняется формат диппредставительства. И мы точно знаем, зачем идем в самое сердце католического мира.
Амбразевич: цель внешней политики Беларуси – приобретение друзей и через их возможности отстаивание нацинтересов. Подробнее.