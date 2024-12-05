МИД Беларуси: «Лучше 10 лет диалога, чем несколько дней войны»

Тема безопасности стала ключевой на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Мальте. Участие принимают представители 57 стран, среди них и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема безопасности стала ключевой на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Мальте. Участие принимают представители 57 стран, среди них и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск стремится обеспечить себе и союзникам приемлемые и устойчивые гарантии безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД нашей страны. В ходе выступления Юрий Амбразевич отметил, что мир сильно изменился за последние 50 лет.
Усилиями НАТО в Европу вернулся кризис безопасности. Действия альянса и Евросоюза по формуле «кто не с нами, тот против нас» поставили некоторые государства перед судьбоносным выбором, который разрывает их народы и территории на части. Как итог – система безопасности в Европе, которая строилась с таким трудом, разрушилась на наших глазах.
Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Беларусь, как и десятилетия назад советские дипломаты, преследуют одну понятную всем простую цель. Мы так же, как и все, стремимся обеспечить нашему народу и нашим союзникам приемлемые и устойчивые гарантии безопасности.
Да, мы готовы хоть завтра сесть за стол переговоров, потому что твердо верим в то, что лучше 10 лет диалога, чем несколько дней войны. Но давайте посмотрим правде в глаза. Возможно ли достижение этой цели в нашем текущем формате ОБСЕ?
Мир сильно изменился за 50 лет. Теперь и большая Европа, даже вместе с США, это только часть, пусть очень важная и значимая, но часть огромного нового многополярного мира, постепенно обретающего свои черты.
Шансы для возвращения работы в ОБСЕ к ее изначальному мандату, а именно служить платформой сотрудничества в интересах справедливой и неделимой безопасности, по-прежнему есть. По крайней мере, Минск точно готов к равноправному взаимодействию со всеми участниками сегодняшнего совещания. Но эту позицию разделяют не все.
Встреча не обошлась без провокаций тех, кто не готов к честному и открытому диалогу.
Так, во время выступления главы МИД России некоторые дипломаты демонстративно вышли из зала. Как заявил Сергей Лавров, в реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности: нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения общих проблем.