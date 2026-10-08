Новости по тегу #Юлия Крыницкая

Заявки на участие сыпались из разных уголков страны. Отобраны 20 амбициозных и активных девушек.
За проектом – команда «Доктор Хаус». Те самые ребята, которые когда-то покоряли зрителей на сцене КВН. Свой фирменный юмор команда перенесла на телеэкран и теперь будет смешить уже всю белорусскую аудиторию.
Это не просто церемония и не просто награды. Это пульс индустрии, снятый крупным планом, ее высота, покорить которую стремится каждый, кто дарит нам голубые экраны.
«Телевершина» не просто отмечает лучших – она вдохновляет расти, экспериментировать с форматами и поднимать профессиональную планку.
На Falcon Club Arena развернулось главное медийное событие двухлетия.
Наш флагманский проект «Есть девчонка одна» продолжится. Я рада, что мы когда-то не побоялись его начать. В этом сезоне мы уже отобрали девчонок по специальностям.
В конце ХХ века мир накрыла цифровая революция. Спутниковое вещание, интернет, мобильная связь. Казалось, эпоха «голубого экрана» подходит к концу. Но телевидение не умерло.
Съемки различных сериалов – драм, ситкомов в топе. Различные реалити-шоу, а также шоу талантов, которые тоже пользуются неимоверным успехом у зрителей. На третьем месте различного вида ток-шоу.
Не пропустите грандиозный финал третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» – 6 декабря в 17:15 на телеканале РРТ-Беларусь.
Смотрите финал грандиозного шоу «Есть девчонка одна» 6 декабря в 17:15 на телеканале РТР-Беларусь.
«Мы единогласно приняли решение, что и тема, и реализация, и качество исполнения на таком уровне, что мы можем отметить нашей международной конфедерацией стран СНГ», – сказал Евгений Арендаревич.
Этот документальный фильм победил на IX Республиканском фестивале белорусских фильмов в номинации «Неигровое кино». Такой успех – это признание таланта всей большой команды телеканала СТВ.
08 октября 2026 20:32
08 октября 2026 20:19
08 октября 2026 20:11
08 октября 2026 19:54
08 октября 2026 19:51
08 октября 2026 19:41
08 октября 2026 18:49
08 октября 2026 18:42