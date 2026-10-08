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Новости по тегу #Юлия Крыницкая

«Есть девчонка одна» – самое красивое реалити-шоу белорусского телевидения возвращается на экраны
08 октября 2026 18:25

«Есть девчонка одна» – самое красивое реалити-шоу белорусского телевидения возвращается на экраны

Шутки о Беларуси от белорусов! Новый сезон «ДХ Шоу» стартует на СТВ
03 октября 2026 17:13

Шутки о Беларуси от белорусов! Новый сезон «ДХ Шоу» стартует на СТВ

Главное медийное событие года – как прошел Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»
01 июня 2026 14:23

Главное медийное событие года – как прошел Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»

Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»
30 мая 2026 13:42

Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное
29 мая 2026 19:15

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное

«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ
06 марта 2026 12:33

«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ

Сможет ли интернет полностью заменить телевидение? Мнение
30 января 2026 19:00

Сможет ли интернет полностью заменить телевидение? Мнение

Какой телеконтент популярен в 2026-м? Рассказала генпродюсер СТВ
30 января 2026 15:59

Какой телеконтент популярен в 2026-м? Рассказала генпродюсер СТВ

«Есть девчонка одна» удивит своим финалом. Кто заберёт приз? Смотрите 6 декабря на РТР-Беларусь
06 декабря 2025 13:44

«Есть девчонка одна» удивит своим финалом. Кто заберёт приз? Смотрите 6 декабря на РТР-Беларусь

«Есть девчонка одна» близится к финалу! Юлия Крыницкая о фишках третьего сезона и пуле артистов реалити
06 декабря 2025 10:05

«Есть девчонка одна» близится к финалу! Юлия Крыницкая о фишках третьего сезона и пуле артистов реалити

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ
12 ноября 2025 07:35

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ

«Республика со звёздочкой: время побеждать» – узнали, как создавался уникальный документальный проект СТВ
03 октября 2025 09:23

«Республика со звёздочкой: время побеждать» – узнали, как создавался уникальный документальный проект СТВ