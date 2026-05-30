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Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»

30 мая 2026 13:42
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Лучшие новости страны! Этот статус официально подтвердило жюри XVI Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ завоевал сразу четыре заветные статуэтки. Самую первую и, пожалуй, наиболее весомую для профессионалов награду – в номинации «Лучшая информационная программа».

Новости телеканала СТВ признали лучшей информационной программой Беларуси.

Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»-2

«Новости 24 часа» – программа, с которой все начиналось. Выйдя в эфир на заре вещания СТВ, проект сразу задал высокую профессиональную планку и определил формат всей нашей информационной службы. Нынешний результат – это успех всей большой команды СТВ, где каждый, кто создавая эфир, вкладывает в него частичку души. Статус лучшей ведущей общественно-политического эфира закрепила за собой наш политический обозреватель Алена Сырова. Лучшей культурно-просветительской программой признан проект «Минск и минчане». Среди развлекательных форматов не было равных реалити-шоу «Есть девчонка одна».

Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина».

Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»-4

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Получить столь заветную статуэтку в Год белорусской женщины, чего тут скрывать, – это особенно почетно. Ведь проект «Есть девчонка одна» про нас, про белорусских женщин, таких разных, но бесконечно классных.

Конкурс проходит раз в два года, неизменно объединяя большую телевизионную семью со всей страны. В нынешнем сезоне проект собрал рекордное количество заявок – почти 250, но лишь 25 претендентов получили заветные статуэтки.

«Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси?

Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»-6

«Телевершина» не просто отмечает лучших – она вдохновляет расти, экспериментировать с форматами и поднимать профессиональную планку. Самые яркие мгновения церемонии покажут сегодня, 30 мая, в 20:45. В белорусском телеэфире представлены десятки национальных и региональных студий, а значит, сегодня вы точно увидите в кадре тех, кому искренне доверяете.

Вдвойне приятно, что за кулисами самого праздника стояла именно команда СТВ. Выступив организатором церемонии, СТВ полностью изменило ее философию. Сцену освободили от привычного конферанса – атмосферу вечера создавали исключительно закадровые голоса диктора и режиссера. В это время 14 камер непрерывно фиксировали живые эмоции и самые яркие моменты с максимально выразительных ракурсов.

Не пропустите сегодня в 20:45 трансляцию церемонии награждения XVI Национального конкурса «Телевершина» на СТВ. Вас ждет яркое шоу.

# Ведущие СТВ # Телеканал СТВ # СМИ Беларуси # Юлия Крыницкая

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