Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»
Лучшие новости страны! Этот статус официально подтвердило жюри XVI Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СТВ завоевал сразу четыре заветные статуэтки. Самую первую и, пожалуй, наиболее весомую для профессионалов награду – в номинации «Лучшая информационная программа».
Новости телеканала СТВ признали лучшей информационной программой Беларуси.
«Новости 24 часа» – программа, с которой все начиналось. Выйдя в эфир на заре вещания СТВ, проект сразу задал высокую профессиональную планку и определил формат всей нашей информационной службы. Нынешний результат – это успех всей большой команды СТВ, где каждый, кто создавая эфир, вкладывает в него частичку души. Статус лучшей ведущей общественно-политического эфира закрепила за собой наш политический обозреватель Алена Сырова. Лучшей культурно-просветительской программой признан проект «Минск и минчане». Среди развлекательных форматов не было равных реалити-шоу «Есть девчонка одна».
Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина».
Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Получить столь заветную статуэтку в Год белорусской женщины, чего тут скрывать, – это особенно почетно. Ведь проект «Есть девчонка одна» про нас, про белорусских женщин, таких разных, но бесконечно классных.
Конкурс проходит раз в два года, неизменно объединяя большую телевизионную семью со всей страны. В нынешнем сезоне проект собрал рекордное количество заявок – почти 250, но лишь 25 претендентов получили заветные статуэтки.
«Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси?
«Телевершина» не просто отмечает лучших – она вдохновляет расти, экспериментировать с форматами и поднимать профессиональную планку. Самые яркие мгновения церемонии покажут сегодня, 30 мая, в 20:45. В белорусском телеэфире представлены десятки национальных и региональных студий, а значит, сегодня вы точно увидите в кадре тех, кому искренне доверяете.
Вдвойне приятно, что за кулисами самого праздника стояла именно команда СТВ. Выступив организатором церемонии, СТВ полностью изменило ее философию. Сцену освободили от привычного конферанса – атмосферу вечера создавали исключительно закадровые голоса диктора и режиссера. В это время 14 камер непрерывно фиксировали живые эмоции и самые яркие моменты с максимально выразительных ракурсов.
Не пропустите сегодня в 20:45 трансляцию церемонии награждения XVI Национального конкурса «Телевершина» на СТВ. Вас ждет яркое шоу.