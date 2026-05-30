Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»

Лучшие новости страны! Этот статус официально подтвердило жюри XVI Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. СТВ завоевал сразу четыре заветные статуэтки. Самую первую и, пожалуй, наиболее весомую для профессионалов награду – в номинации «Лучшая информационная программа». Новости телеканала СТВ признали лучшей информационной программой Беларуси.

«Новости 24 часа» – программа, с которой все начиналось. Выйдя в эфир на заре вещания СТВ, проект сразу задал высокую профессиональную планку и определил формат всей нашей информационной службы. Нынешний результат – это успех всей большой команды СТВ, где каждый, кто создавая эфир, вкладывает в него частичку души. Статус лучшей ведущей общественно-политического эфира закрепила за собой наш политический обозреватель Алена Сырова. Лучшей культурно-просветительской программой признан проект «Минск и минчане». Среди развлекательных форматов не было равных реалити-шоу «Есть девчонка одна». Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина».

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Получить столь заветную статуэтку в Год белорусской женщины, чего тут скрывать, – это особенно почетно. Ведь проект «Есть девчонка одна» про нас, про белорусских женщин, таких разных, но бесконечно классных. Конкурс проходит раз в два года, неизменно объединяя большую телевизионную семью со всей страны. В нынешнем сезоне проект собрал рекордное количество заявок – почти 250, но лишь 25 претендентов получили заветные статуэтки. «Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси?