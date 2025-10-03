«Республика со звёздочкой: время побеждать» – узнали, как создавался уникальный документальный проект СТВ

«Республика со звездочкой: время побеждать». Этот документальный фильм победил на IX Республиканском фестивале белорусских фильмов в номинации «Неигровое кино». Такой успех – это признание таланта всей большой команды телеканала СТВ. Сегодня о вдохновении и о важных идеях, заложенных в проект, поговорим с нашими гостьями.

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Идея, чтобы мы сняли документальный фильм про операцию «Прорыв» и про Полоцко-Лепельскую партизанскую зону, пришла нашему генеральному директору Александру Осенко. Он родом из тех мест, хорошо знает историю тех мест, хорошо знает историю Великой Отечественной войны. Когда мы понимали, что нужно создать фильм, посвященный Великой Отечественной войне, но уже много рассказано, потому что все-таки в нашей стране уделяется большое внимание освещению этой темы, но хотелось так, чтобы не было еще много снято про этот период войны. И вот Александр Александрович порекомендовал нам обратить внимание на операцию «Прорыв», именно на Полоцко-Лепельскую партизанскую зону.

Мы с Викторией туда отправились для того, чтобы осуществить эту идею. Автором сценария у нас была Ирина Богомолова. Немножко по-другому телевизионные документальные фильмы снимаются, в отличие от классического документального кино. То есть сначала была идея, сценплан, конечно, мы тоже с Ириной составляли вместе. Но мы находили живых свидетелей этих историй, героев этого фильма. Мы сначала поехали с Викторией, записали интервью, затем уже приступает к работе автор сценария. Он уже по мотивам нашего, можно сказать, журналистского расследования пишет сценарий. Именно так телевизионное документальное кино создается.