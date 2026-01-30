Сможет ли интернет полностью заменить телевидение? Мнение

В конце ХХ века мир накрыла цифровая революция. Спутниковое вещание, интернет, мобильная связь. Казалось, эпоха «голубого экрана» подходит к концу. Но телевидение не умерло. Столкнувшись с конкуренцией, оно не отступило, а поглотило новые технологии. Теперь его экран множится – от плазменной панели в гостиной до смартфона в метро, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Телевидение в симбиозе идет с интернетом, у нас же тоже есть сайт, где мы вещаем тот контент, который мы показываем на обычном телевидении. Поэтому, мне кажется, здесь уже немного размывается это телевидение и интернет. Телевизионные каналы создают определенный контент, он уже доходит до зрителя через разные способы воспроизведения информации.

Что такое телевидение сегодня? Это синтез традиций и новых технологий. Его сила в умении меняться, не теряя сути. Это все тот же мощный цех профессионалов, но уже говорящий со зрителем на новом языке.