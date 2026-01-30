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Сможет ли интернет полностью заменить телевидение? Мнение

30 января 2026 19:00
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В конце ХХ века мир накрыла цифровая революция. Спутниковое вещание, интернет, мобильная связь. Казалось, эпоха «голубого экрана» подходит к концу. Но телевидение не умерло. Столкнувшись с конкуренцией, оно не отступило, а поглотило новые технологии. Теперь его экран множится – от плазменной панели в гостиной до смартфона в метро, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Сможет ли интернет полностью заменить телевидение? Мнение -2

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Телевидение в симбиозе идет с интернетом, у нас же тоже есть сайт, где мы вещаем тот контент, который мы показываем на обычном телевидении. Поэтому, мне кажется, здесь уже немного размывается это телевидение и интернет. Телевизионные каналы создают определенный контент, он уже доходит до зрителя через разные способы воспроизведения информации. 

Что такое телевидение сегодня? Это синтез традиций и новых технологий. Его сила в умении меняться, не теряя сути. Это все тот же мощный цех профессионалов, но уже говорящий со зрителем на новом языке. 

Подробности в видео.

# Юлия Крыницкая # Телевидение # Интернет

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