ЕС оштрафовал один из крупнейших маркетплейсов на 550 млн евро за торговлю нелегальными товарами

Европейский союз оштрафовал одну из крупнейших мировых онлайн-площадок на 550 миллионов евро за то, что она не смогла остановить продажу незаконных и опасных товаров. Это самый крупный штраф, который ЕС применил в рамках нового режима цифрового регулирования. Он обязывает очень большие онлайн-платформы активно пресекать вредный контент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель обвиняет площадку в том, что она не оценила риски распространения запрещенной продукции и не приняла меры для их снижения. В Еврокомиссии считают, что эффективность систем модерации и количество сотрудников, отвечающих за выявление и удаление опасных товаров оказались завышены. Еще в 2025 году сервису, который подвергнут санкциям, был установлен срок для представления плана исправления ситуации. Если предложенные шаги окажутся недостаточными, в декабре последуют новые штрафы. Регулятор подчеркивает: эпоха мягких предупреждений закончилась. Любая платформа, которая не способна контролировать собственный контент, будет получать максимально жесткие наказания – без скидок и исключений.