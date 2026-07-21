Жара усиливает гуманитарный кризис в палаточных лагерях Газы

Условия становятся критическими. В палаточных лагерях Газы летняя жара делает жизнь перемещенных семей еще тяжелее. Температура достигает 40 градусов, отсутствуют тень, вода и санитария. Палатки перегреваются, а насекомые и грызуны становятся постоянной угрозой. Для многих людей это уже вопрос выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Махмуд Хиджази, перемещенный житель Палестины: Мы страдаем от жары. Температура поднимается до 40 градусов. Днем нас мучают насекомые, ночью – крысы. Нет даже тени. Мне нужен вентилятор, но нет электричества, чтобы его включить.

Азза Аль‑Хатто, перемещенная жительница Палестины:

Мы просыпаемся от жары и насекомых. Ночью повсюду комары и крысы. У нас нет места, где укрыться от солнца. Мы постоянно перемещаемся, пытаясь найти прохладу, и ждем воду, чтобы охладить себя и детей.

Жара усиливает гуманитарный кризис. Международные организации продолжают поддерживать семьи, несмотря на ограничения поставок и риски доставки. По оценкам гуманитарных структур, почти миллион перемещенных палестинцев живут в палатках, которые в летний сезон превращаются в раскаленные камеры. Для многих людей каждый новый день становится борьбой за элементарные условия жизни.