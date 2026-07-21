Фестиваль «Глиняный звон» собрал около 60 мастеров в Ивенце

В Минской области ежегодно реализуют около 150 масштабных культурных проектов – так в регионе сохраняют народные традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль гончарства «Глиняный звон» прошел в городском поселке Ивенец. Участие приняли почти 60 мастеров. Центральный регион издавна славится гончарными традициями: местные ремесленники работают и за кругом, и в технике ручной лепки, а особый колорит их изделий – в характерных орнаментах и декоре.

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:

Па рашэнню журы выбіраюцца некалькі работ, якія перадаюцца ў Івянецкі музей традыцыйнай культуры на захаванне. Гэта свята, яно для ўсяго Івянца свята і не толькі. Гэта для майстроў Мінскай вобласці. Гэта свята, якое аб'ядноўвае людзей, якія ў гліне бачаць не толькі матэрыял для вырабу, а бачаць сілу зямлі, бачаць падтрымку продкаў, традыцыі. І вось гэта аб'ядноўвае тых людзей, якія заўсёды прыязджаюць у Іванец на «Гліняны звон».

Развитие регионального туризма – приоритетная задача. В августе гостей ждут крупные фестивали: «Нарочь-фест», «Несвижская фортеция» и «Уха-фест» в Вилейке.