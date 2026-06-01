Главное медийное событие года – как прошел Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»

Есть мгновения, которые заставляют время замедлиться, а миллионы взглядов приковывает к экрану. XVI Национальный телевизионный конкурс «Телевершина» – главное медийное событие года. Это не просто церемония и не просто награды. Это пульс индустрии, снятый крупным планом, ее высота, покорить которую стремится каждый, кто дарит нам голубые экраны.

Еще одна победа в копилке «Столичного телевидения». Лучший культурно-просветительской программой признан проект…

Марат Марков, министр культуры Республики Беларусь:

Интересно, почему о таком крупном проекте и так мелко? Шутка, конечно. «Минск и минчане»!

Вероника Макаревич, ведущая проекта «Минск и минчане» ЗАО «Столичное телевидение»:

Дорогой Минск, прекрасные минчане! Мы вас любим. Это наша общая победа.