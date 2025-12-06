«Есть девчонка одна» удивит своим финалом. Кто заберёт приз? Смотрите 6 декабря на РТР-Беларусь

Близится к завершению третий сезон единственного на белорусском телевидении женского реалити-шоу «Есть девчонка одна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имя победительницы узнаем совсем скоро. Интрига разрешится в эфире телеканала «РТР-Беларусь» – начало в 17:15.

За звание лучшей поборются пять финалисток. Участницам предложат проявить смекалку и находчивость, а также свои творческие способности. Продюсерская группа подготовила немало испытаний. Оценивать девушек будет компетентное жюри, возглавила его председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Зрителей ожидает и яркое музыкальное сопровождение с участием Президентского оркестра и ведущих звезд белорусской эстрады. Хедлайнер вечера – заслуженный артист Российской Федерации Алексей Глызин. Подготовка к шоу велась около полугода. Для участниц проект стал ярким украшением года и возможностью раскрыть свой потенциал. «Есть девчонка одна» близится к финалу! Юлия Крыницкая о фишках третьего сезона и пуле артистов реалити.

Татьяна Липавская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:

Съемочная группа вообще прекрасная. Нас поддерживали, помогали справиться со стрессом. Потому что я, например, когда пришла на шоу, боялась камер. Я прям до дрожжи в коленках, просто боялась очень сильно. Сейчас нормально. Людмила Марковская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:

В прошлом году узнала, увидела по телевизору, решила подать в этом анкету, прошла кастинг. И вот когда мне позвонили с CТВ, очень была удивлена этому факту, но немножко обрадовалась. Хотя очень сильно волновалась и в принципе не рассчитывала на это. Честно, съемочная команда меня очень порадовала. Я прям всем сердцем люблю их, теперь я обожаю, потому что очень классные ребята. Реалити-шоу «Есть девчонка одна» – эксклюзивный проект телекомпании СТВ и Белорусского союза женщин. Аналогов ему нет. За три сезона проект получил широкую популярность и настоящую народную любовь.