«Есть девчонка одна» удивит своим финалом. Кто заберёт приз? Смотрите 6 декабря на РТР-Беларусь
Близится к завершению третий сезон единственного на белорусском телевидении женского реалити-шоу «Есть девчонка одна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имя победительницы узнаем совсем скоро.
Интрига разрешится в эфире телеканала «РТР-Беларусь» – начало в 17:15.
За звание лучшей поборются пять финалисток. Участницам предложат проявить смекалку и находчивость, а также свои творческие способности. Продюсерская группа подготовила немало испытаний. Оценивать девушек будет компетентное жюри, возглавила его председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Зрителей ожидает и яркое музыкальное сопровождение с участием Президентского оркестра и ведущих звезд белорусской эстрады. Хедлайнер вечера – заслуженный артист Российской Федерации Алексей Глызин. Подготовка к шоу велась около полугода. Для участниц проект стал ярким украшением года и возможностью раскрыть свой потенциал.
«Есть девчонка одна» близится к финалу! Юлия Крыницкая о фишках третьего сезона и пуле артистов реалити.
Татьяна Липавская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:
Съемочная группа вообще прекрасная. Нас поддерживали, помогали справиться со стрессом. Потому что я, например, когда пришла на шоу, боялась камер. Я прям до дрожжи в коленках, просто боялась очень сильно. Сейчас нормально.
Людмила Марковская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:
В прошлом году узнала, увидела по телевизору, решила подать в этом анкету, прошла кастинг. И вот когда мне позвонили с CТВ, очень была удивлена этому факту, но немножко обрадовалась. Хотя очень сильно волновалась и в принципе не рассчитывала на это. Честно, съемочная команда меня очень порадовала. Я прям всем сердцем люблю их, теперь я обожаю, потому что очень классные ребята.
Реалити-шоу «Есть девчонка одна» – эксклюзивный проект телекомпании СТВ и Белорусского союза женщин. Аналогов ему нет. За три сезона проект получил широкую популярность и настоящую народную любовь.
Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
На самом деле уже просят, чтобы был четвертый сезон. Потому что даже есть отклики от женщин нашей страны, чтобы мы еще про профессию других [рассказали – прим. ред.], например, МВД. У нас из детской комнаты милиции девочки приходили, другие подразделения, МЧС, работники банков к нам просятся. Пока я не могу анонсировать, потому что, думаю, мы поймем это после Нового года.
Итак, не пропустите грандиозный финал третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» – 6 декабря в 17:15 на телеканале «РТР-Беларусь».