В Молодечненском районе милиционеры оказали помощь тонувшей женщине

Летний сезон купания: ОСВОД и милиция фиксируют рост спасенных и снижение гибели. Так, на пляже агрогородка Березинское сотрудники Молодечненского РОВД спасли женщину, которую отдыхающий вынес из воды без признаков жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капитан милиции Валентин Селятыцкий и милиционер Никита Бойшенко совместно с представителем ОСВОД немедленно приступили к реанимации. Через несколько минут борисовчанка пришла в сознание и была передана врачам скорой помощи. Ее госпитализировали.

Никита Бойшенко, милиционер ППСМ ОВД Молодечненского райисполкома: В ходе патрулирования и обеспечения безопасности на пляже услышали крики о помощи. И увидели, что из воды отдыхающий на берег принес девушку. Напарник начал оказывать экстренную помощь – непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Параллельно я вызвал скорую помощь.

Владимир Стрельцов:

Приехали с семьей на отдых на озеро. Зашли в воду, увидел девушку без признаков жизни. Вытащил на берег. Рядом была милиция и спасатель. Они экстренно принялись помогать. Хорошо, что у нас есть такая милиция на площадках массового отдыха. Девушке желаю выздоровления и идти на поправку.

С начала 2026 года в стране спасены 111 человек, из них 37 детей. Гибель на воде снизилась на 20 %. Белорусам доступны 518 оборудованных мест для купания, безопасность обеспечивают 340 спасательных объектов. Специалисты ежемесячно очищают дно акваторий и проводят масштабные профилактические рейды. И напоминают: соблюдение правил безопасности на воде – ключ к предотвращению трагедий.