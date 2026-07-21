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Захарова уличила главу МИД Италии во лжи

21 июля 2026 07:13
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Захарова уличила главу МИД Италии во лжи-0

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни недостоверно огласил обстоятельства высылки 2-х итальянских дипломатов из РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Как указала дипломат, по версии Таяни высылка из России итальянского атташе и его помощника якобы не имела оснований. При этом, политик обозначил решение российской стороны как «акт мести» после высылки из Италии двух дипломатов РФ. Разнополярные версии Таяни обе, отметила Захарова, правдивыми не являются. «Это ответная мера на действия итальянского правительства», – указала он.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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