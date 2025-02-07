Около 100 участниц собрались в первый день кастинга на конкурс «Мисс Минск – 2025»

В Национальной школе красоты стартовал кастинг на конкурс «Мисс Минск – 2025». Показать себя в первый отборочный день собрались около сотни представительниц прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри оценивает не только внешние данные, но и умение общаться, обаяние и креативность участниц. Девушки должны продемонстрировать свою индивидуальность, уверенность в себе и способность взаимодействовать с аудиторией. Организаторы обещают, что выбор самой красивой девушки столицы в 2025 году пройдет в обновленном формате.

Сама концепция шоу уже определена, сейчас идет масштабная режиссерская и организаторская работа, в том числе по пошиву костюмов. Состав жюри обещает быть многогранным: он соберет представителей модной сферы, дизайнеров и блогеров.

Очень интересно попробовать себя в чем-то новом, в чем-то интересном, необычном в какой-то степени. И это возможность перенять для себя что-то новое, в свою жизнь взять. Потому что все девочки разные, у каждой свой подход и свое видение. Мне кажется, здорово обменяться опытом.

Татьяна Иванова, главный режиссер Национальной школы красоты:

Важно, чтобы девушка была уверена в себе, чтобы она всем своим внешним видом транслировала эту уверенность, вдохновение, гармонию. Наш телеканал традиционно поддерживает самое красивое состязание столицы и не первый год выступает информационным партнером и соорганизатором конкурса «Мисс Минск».

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Телекомпания «Столичное телевидение» уже очень много лет является информационным партнером конкурса «Мисс Минск». Когда-то давно мы даже были организаторами непосредственно этого конкурса, сейчас мы выступаем информационными партнерами. Из года в год не становится меньше красивых девушек у нас, что очень радует. Что девчонки не только красивые, умницы, но и смелые.