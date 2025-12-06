«Есть девчонка одна» близится к финалу! Юлия Крыницкая о фишках третьего сезона и пуле артистов реалити

Третий сезон единственного на белорусском телевидении женского реалити-шоу «Есть девчонка одна» близится к финалу. За звание лучшей из лучших на одной сцене вот-вот поборются очаровательные представительницы народных профессий. Белорусские красавицы в очередной раз продемонстрируют себя во всей красе. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение», и Агата Мацко, режиссер-постановщик финала реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь. Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, чем все-таки будет отличаться этот финал третьего сезона от предыдущих? В чем фишечки?

Агата Мацко, режиссер-постановщик финала реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Мы отличаемся каждый раз вкусным приготовлением наших национальных блюд. И в этот раз у нас девчата готовили самые настоящие блины. Не просто блины, а налистники, которые должны быть тоненькие. Их задача была напечь много, вкусно, и еще засервировать для членов жюри. Хочу сказать, что, конечно, наши члены жюри там очень-очень хотели оказаться побыстрее и рядом с тарелочками. Ольга Бурлакова:

Они как-то жребий тянули или нет? Кому выпала такая честь?

Агата Мацко:

Мы выбрали самого молодого, самого энергичного и, наверное, самого голодного, потому что молодость и активность требуют, конечно, затраты. А само шоу сохранило, конечно, традиционную структуру по конкурсам, но в каждом конкурсе мы, конечно, утяжеляем. В этот раз в наш самый такой смотрибельный конкурс «Полосу препятствий» добавили еще и фартук. Потому что он, когда надеваешь, сковывает движение и ты сильно там не разбежишься, по кочкам не поскачешь. И, конечно, это было очень активно. Я хочу сказать, что это был, наверное, самый сложный спортивный конкурс за все три сезона. Традиционно у нас был наш любимый конкурс «Сыграть с оркестром». И мы в этот раз взяли музыкальную тему: песни из кино. И это, конечно, было весело. И зал подпевал, и наши пританцовывали участницы. Вообще, хочу сказать, что участницы в этом году впечатлили, как всегда, самым неожиданным образом. Они были такие боевые. Все хотели сражаться, драться. Но самое главное, что сохранялась женская дружба. Было очень комфортно работать постановочной группе с этими девчатами.

Ольга Бурлакова:

Ощущение складывалось, что девчонки вообще уже не боятся ни камер, ни съемочной группы, ни огромной аудитории в зале. Так ли это было в начале и каким образом происходит отбор этих прекрасных представительниц различных профессий?

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Когда девочки подходят к финалу… То есть можно сказать, что Агате они достаются готовенькими телевизионщицами. Потому что изначально, когда мы занимались отбором девчонок, конечно, надо было с ними достаточно провести большую работу, чтобы немножко их раскрепостить. Первый отбор же у нас всегда происходит так – мы смотрим видеовизитки девочек. Конечно, тут еще очень важно рассмотреть. Бывает, например, что девочка сама себя снимает, кто-то просит коллег, родных снять. Вот увидеть уже эту искру, что она есть, что, по крайней мере, там, человек, может быть, где-то теряется перед камерами, но он, по крайней мере, не боится. А потом уже, конечно, большое спасибо надо сказать съемочной группе нашей телекомпании. Потому что у меня все продюсеры, операторы, администраторы, режиссер, редакторы – они все работают с девчонками. Я все время приезжаю на все съемки, их подбадриваю, рассказываю, что не все так страшно, что есть волшебное слово «монтаж». И, конечно, мы их настраиваем, работаем. Сцена – это немножко другое. Там уже мы смонтируем телевизионную версию, которую наши зрители увидят сегодня вечером. Но не мне вам рассказывать, присутствовало большое количество зрителей, там уже не переиграешь. И, конечно, мандраж определенно присутствовал, но девочки молодцы.