Аграрии Беларуси намолотили 1 млн 220 тыс. тонн зерна

Белорусские аграрии приближаются к намолоту в полтора миллиона тонн зерна нового урожая. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия средняя урожайность сейчас составляет 41,6 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это почти на два центнера выше, чем в 2025 году. Полевые работы – это всегда экзамен для хлеборобов. Погода традиционно проверяет их на прочность. Весна часто грозит внезапными заморозками. Лето и вовсе непредсказуемо – на смену аномальной засухе в любой момент могут прийти проливные дожди. Но этому есть что противопоставить – это жесткая технологическая дисциплина, надежная техника и, конечно, трудолюбие самих людей.

Участники жатвы демонстрируют максимальную собранность и самоотдачу. Есть и свои лидеры. Сегодня, 21 июля, в ОАО «Кухчицы» Клецкого района будут чествовать комбайнеров, которые уже преодолели двухтысячный намолот. В их числе Павел Шутило – имя, хорошо знакомое всем, кто следит за ходом уборочной кампании. Опытный механизатор и в этот раз подтверждает репутацию одного из самых результативных участников жатвы в Беларуси.