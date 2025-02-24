Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники

Самое красивое шоу страны возвращается на экраны! Прямо сейчас вы увидите творческую натуру белорусских красавиц, колорит типажей, экстремальный бэкстейдж и градус напряжения! Кому покорится подиум? Кто с триумфом дойдет до финала и кем окажется новая обладательница титула столичной королевы красоты? Борьба за корону «Мисс Минск» начинается!

Королеву встречают по-королевски! Софиты, камеры и модный саунд. Блонды и брюнетки! Нам очень важен ваш лайфстал. Возраст от 18 до 27 лет, рост от 172 сантиметров – строгие критерии, но никаких рамок в самовыражении. Гламурные красавицы на легком старте и готовы заявлять о себе.

– Девушка, скажите, это вы специально так крутились?

– Нет, от природы такие.

– Хотите сказать, что это еще и натуральный цвет?

– Конечно, никогда не красилась.

– И губы свои, и нос?

– Безусловно.

– Остальным девушкам можно сказать: расходитесь!

– Ни в коем случае!

– Вы за живую конкуренцию?

– Конечно!

Виктория Сацук, помощник главного режиссера конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Мы выдаем анкеты для участниц кастинга, но если они заранее ее не заполнили.

– Каверзные вопросы?

– Нет, спрашиваем имя, фамилию, дату, возраст, параметры – это самое главное.

– Через ваши руки проходило много красавиц. Вы приметили кого-то?

– Скажу так: очень много красивых девчонок, достойных. Будет очень сложно!

Сложно, но не для профессионального жюри, даже навскидку!

– Иван, как в толпе вычислить будущую мисс Минск? Давайте обратим внимание на девушек позади вас. Иван Здонюк, певец, член жюри кастингов конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Есть тут прекрасные брюнетки. Мы понимаем, что у них есть задор.

– Девушки вам тут подмигивали. Какой-то блат намечается?

– Никакого блата не будет – все будет очень честно.

– Проверим!

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Ориентируемся мы на исторические проведения наших конкурсов. И, конечно, на международные параметры.

– Проявлять солидарность к блондинкам вы не будете?

– Я буду относиться одинаково, это точно. Финальное шоу будет очень интересное, грандиозное, масштабное.

Спойлера не будет. До кульминации еще нужно дойти! Желательно модельной походкой.

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение», член жюри кастингов конкурса «Мисс Минск»:

Телекомпания «Столичное телевидение» не первый год является информационным партнером конкурса «Мисс Минск». И мне кажется, что с годами он становится намного круче.

– Давайте опишем будущую «Мисс Минск».

– Это должна быть высокая девушка, 175 сантиметров, брюнетка, длинноволосая, голубые глаза, чуть припухлые губки.

– Вы описали себя!

– Простите…

– Случилось дежавю! Какими судьбами? Диана Демкина, участница конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Добрый день! Я решила снова принять участие в конкурсе. Недостаточно проявила себя. И в этом году я хочу все-таки победить.

– Первый блин комом?

– Верно.

– А сейчас как будет?

– Будет иначе.

– Александр Владимирович, вы сегодня в непривычном для себя амплуа – ценитель женской красоты. В жизни вам приходится играть такую роль? Александр Третьяков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри кастингов конкурса «Мисс Минск – 2025»:

На самом деле, это для меня первый такой опыт масштабный. А в жизни да – у меня три красавицы-женщины в семье. Думаю, мой голос будет учтен при выборе первой красавицы Минска.

– Ваши ставки: обладательницей короны будет блондинка или брюнетка?

– Надеюсь, брюнетка.