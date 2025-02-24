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Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники

24 февраля 2025 16:50
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Самое красивое шоу страны возвращается на экраны! Прямо сейчас вы увидите творческую натуру белорусских красавиц, колорит типажей, экстремальный бэкстейдж и градус напряжения! Кому покорится подиум? Кто с триумфом дойдет до финала и кем окажется новая обладательница титула столичной королевы красоты?

Борьба за корону «Мисс Минск» начинается!

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-2

Королеву встречают по-королевски! Софиты, камеры и модный саунд. Блонды и брюнетки! Нам очень важен ваш лайфстал. Возраст от 18 до 27 лет, рост от 172 сантиметров – строгие критерии, но никаких рамок в самовыражении. Гламурные красавицы на легком старте и готовы заявлять о себе.

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-4

Девушка, скажите, это вы специально так крутились?
– Нет, от природы такие.
– Хотите сказать, что это еще и натуральный цвет?
– Конечно, никогда не красилась.
– И губы свои, и нос?
– Безусловно.
– Остальным девушкам можно сказать: расходитесь!
– Ни в коем случае!
– Вы за живую конкуренцию?
– Конечно!

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-6

Виктория Сацук, помощник главного режиссера конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Мы выдаем анкеты для участниц кастинга, но если они заранее ее не заполнили. 
– Каверзные вопросы?
– Нет, спрашиваем имя, фамилию, дату, возраст, параметры – это самое главное.
– Через ваши руки проходило много красавиц. Вы приметили кого-то?
– Скажу так: очень много красивых девчонок, достойных. Будет очень сложно!

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-8

Сложно, но не для профессионального жюри, даже навскидку!

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-10

Иван, как в толпе вычислить будущую мисс Минск? Давайте обратим внимание на девушек позади вас.

Иван Здонюк, певец, член жюри кастингов конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Есть тут прекрасные брюнетки. Мы понимаем, что у них есть задор. 
– Девушки вам тут подмигивали. Какой-то блат намечается?
– Никакого блата не будет – все будет очень честно. 
– Проверим!

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-12
Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-13
Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-14

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:
Ориентируемся мы на исторические проведения наших конкурсов. И, конечно, на международные параметры.
– Проявлять солидарность к блондинкам вы не будете?
– Я буду относиться одинаково, это точно. Финальное шоу будет очень интересное, грандиозное, масштабное.

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-16

Спойлера не будет. До кульминации еще нужно дойти! Желательно модельной походкой.

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-18

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение», член жюри кастингов конкурса «Мисс Минск»:
Телекомпания «Столичное телевидение» не первый год является информационным партнером конкурса «Мисс Минск». И мне кажется, что с годами он становится намного круче.
– Давайте опишем будущую «Мисс Минск».
– Это должна быть высокая девушка, 175 сантиметров, брюнетка, длинноволосая, голубые глаза, чуть припухлые губки.
– Вы описали себя!
– Простите…

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-20
Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-21

Случилось дежавю! Какими судьбами?

Диана Демкина, участница конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Добрый день! Я решила снова принять участие в конкурсе. Недостаточно проявила себя. И в этом году я хочу все-таки победить.

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-23

– Первый блин комом?
– Верно. 
– А сейчас как будет?
– Будет иначе.

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-25

Александр Владимирович, вы сегодня в непривычном для себя амплуа – ценитель женской красоты. В жизни вам приходится играть такую роль?

Александр Третьяков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри кастингов конкурса «Мисс Минск – 2025»:
На самом деле, это для меня первый такой опыт масштабный. А в жизни да – у меня три красавицы-женщины в семье. Думаю, мой голос будет учтен при выборе первой красавицы Минска.
– Ваши ставки: обладательницей короны будет блондинка или брюнетка? 
– Надеюсь, брюнетка.

Высокие, красивые, смелые – посмотрели на потенциальных участниц «Мисс Минск – 2025». Дневники-27

Ставки сделаны. Претендентки отобраны. Совсем скоро вы узнаете имена тех, кто вступит в самую красивую схватку года! На ваших глазах! Корона обретет свою мисс Минск! Не пропустите!

# Мисс Минск # Конкурс красоты # Юлия Крыницкая # Божена Еремич

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