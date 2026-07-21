В Беларуси экологическая безопасность – один из государственных приоритетов. Комплексный мониторинг позволяет своевременно реагировать на изменения и фиксировать устойчивый положительный тренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС радиационный фон в стране остается в пределах естественных показателей. Средняя мощность дозы гамма-излучения ниже естественного фона для белорусских широт. Незначительные превышения (без угрозы здоровью) отмечены лишь в Славгороде и Брагине. Мониторинг ведется ежедневно, в том числе в районе БелАЭС и станций сопредельных государств.

Олег Дюбайло, начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета:

Йод-131 у нас не был выявлен. Это является важным индикатором. Не только имеются стационарные пункты наблюдений, но и автоматические пункты измерений. Это в зонах влияния атомных электростанций. С этих пунктов наблюдений каждые 10 минут к нам в центр поступают данные, и наши дежурные инженеры-радиометристы постоянно мониторят круглосуточно рационную обстановку на территории Республики Беларусь.

Контролируются также воздух и вода. Так, в 73 % поверхностных объектов вода хорошего или высокого качества. В атмосфере зафиксированы отдельные превышения: по твердым частицам – в Витебске и Бресте, по диоксиду азота – в Минске и Могилеве. При этом метеоусловия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ.