В Беларуси экологическая безопасность – один из государственных приоритетов. Комплексный мониторинг позволяет своевременно реагировать на изменения и фиксировать устойчивый положительный тренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси экологическая безопасность – один из государственных приоритетов. Комплексный мониторинг позволяет своевременно реагировать на изменения и фиксировать устойчивый положительный тренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС радиационный фон в стране остается в пределах естественных показателей. Средняя мощность дозы гамма-излучения ниже естественного фона для белорусских широт. Незначительные превышения (без угрозы здоровью) отмечены лишь в Славгороде и Брагине. Мониторинг ведется ежедневно, в том числе в районе БелАЭС и станций сопредельных государств.
Олег Дюбайло, начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета:
Йод-131 у нас не был выявлен. Это является важным индикатором. Не только имеются стационарные пункты наблюдений, но и автоматические пункты измерений. Это в зонах влияния атомных электростанций. С этих пунктов наблюдений каждые 10 минут к нам в центр поступают данные, и наши дежурные инженеры-радиометристы постоянно мониторят круглосуточно рационную обстановку на территории Республики Беларусь.
Контролируются также воздух и вода. Так, в 73 % поверхностных объектов вода хорошего или высокого качества. В атмосфере зафиксированы отдельные превышения: по твердым частицам – в Витебске и Бресте, по диоксиду азота – в Минске и Могилеве. При этом метеоусловия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ.
Елена Мельник, начальник службы экологической информации Белгидромета:
В зимний период у нас возможно увеличение содержания в воздухе азотооксидов. Связано это с выбросами продуктов сгорания. В весенний период у нас повышается содержание в воздухе твердых частиц, проще говоря, пыли. В летний период мы наблюдаем повышение содержания в воздухе формальдегида. Формальдегид тоже содержится как в выбросах промпредприятий и автотранспорта, но также может образовываться как вторичное загрязняющее вещество, которое в результате фотохимических процессов в атмосфере образуется из других загрязняющих веществ.
Итоги наблюдений публикуют ежеквартально и ежегодно на ресурсах Белгидромета. Ситуация остается стабильной, любые отклонения специалисты фиксируют оперативно.