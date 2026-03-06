«Больше 100 заявок» – о 4-м сезоне проекта «Есть девчонка одна» рассказала генеральный продюсер СТВ

8 Марта – это не только день цветов и подарков, хотя не без этого. Это еще одна возможность сказать всем женщинам на Земле большое спасибо за то, что они наполняют этот мир жизнью, теплом и смыслом. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

У нас будут запущены проекты. Даже удивительно совпало, что обычно художественный совет телеканала еще проходит в декабре, когда мы не знали, что будет Год белорусской женщины. У нас уже было пару проектов, которые будут посвящены нашим женщинам. Потом очень искренне обрадовались.

Как раз у меня личная история. Я заболела 31 декабря, у меня была температура, плохо себя чувствовала. Когда слушала нашего Президента, думаю: как хорошо. Не зря потом даже пресс-секретарь Наталья Эйсмонт говорила, что соцсети взорвались. Сколько было благодарности и обратной связи о том, что Александр Григорьевич 2026 год объявил Годом белорусской женщины. Поэтому проектов будет много.

Не все могу назвать пока, пусть это будет сюрприз. Наш флагманский проект «Есть девчонка одна» продолжится. Это будет уже четвертый сезон. Я рада, что мы когда-то не побоялись его начать. В этом сезоне мы уже отобрали девчонок по специальностям. Было больше 100 заявок. Меня очень это радует и мотивирует – уже не надо объяснять, что это за проект, для чего надо. Девочки сами звонят, говорят: когда у вас те или иные специальности будут? Про остальные проекты – вы меня еще раз как-нибудь пригласите на ток-шоу, я вам расскажу.