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Какой телеконтент популярен в 2026-м? Рассказала генпродюсер СТВ

30 января 2026 15:59
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Структура современного эфира выстроена вокруг нескольких ключевых форматов. Именно они формируют основу сетки вещания и собирают самую массовую аудиторию. Их популярность – не случайность, а результат точных расчетов и глубокого понимания запросов зрителя. Аналитика рейтингов четко показывает, какие истории и эмоции люди ждут от экрана сегодня, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

От идеи до выхода в эфир – рассказываем, как создают новости для ТВ

Какой телеконтент популярен в 2026-м? Рассказала генпродюсер СТВ-2

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Это, конечно, съемки различных сериалов – драм, ситкомов. Многие телевизионные компании занимаются непосредственно продакшеном, съемками сериалов, которые потом на различных стриминговых платформах показывают, так и у себя на телеканалах – это в топе. Следующие – это различные реалити-шоу, а также шоу талантов, которые тоже пользуются неимоверным успехом у зрителей. На третьем месте – это различного вида ток-шоу, которые могут носить как информационный, аналитический, так также и развлекательный характер. Понятное дело, новости.

Какой телеконтент популярен в 2026-м? Рассказала генпродюсер СТВ-4

Наталья Надольская, телеведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Современные технологии позволяют изучать целевую аудиторию, ее запросы, качество. Раньше обратная связь от зрителей – это были письма. Сегодня эта связь гораздо быстрее, короче. Есть социальные сети, каналы. Мы чувствуем нашу аудиторию. Мы ее знаем в лицо. Мы ее знаем лично. Сколько лет, в какой момент включается телевизор – это все высчитывается. До чего дошел прогресс, насколько сегодня телевидение отвечает запросам аудитории.

Подробности в видео.

# Юлия Крыницкая # Наталья Надольская # ЗАО «Столичное телевидение» # Телевидение # СТВ

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