Какой телеконтент популярен в 2026-м? Рассказала генпродюсер СТВ

Структура современного эфира выстроена вокруг нескольких ключевых форматов. Именно они формируют основу сетки вещания и собирают самую массовую аудиторию. Их популярность – не случайность, а результат точных расчетов и глубокого понимания запросов зрителя. Аналитика рейтингов четко показывает, какие истории и эмоции люди ждут от экрана сегодня, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. От идеи до выхода в эфир – рассказываем, как создают новости для ТВ

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Это, конечно, съемки различных сериалов – драм, ситкомов. Многие телевизионные компании занимаются непосредственно продакшеном, съемками сериалов, которые потом на различных стриминговых платформах показывают, так и у себя на телеканалах – это в топе. Следующие – это различные реалити-шоу, а также шоу талантов, которые тоже пользуются неимоверным успехом у зрителей. На третьем месте – это различного вида ток-шоу, которые могут носить как информационный, аналитический, так также и развлекательный характер. Понятное дело, новости.