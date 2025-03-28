29 марта в Минской области стартует сезон весенних ярмарок

Свою продукцию представят хозяйства и различные организации всех форм собственности, в том числе индивидуальные предприниматели и ремесленники. Жители и гости региона смогут приобрести различные товары: от фермерских продуктов и изделий народных мастеров до садового материала и сельхозинвентаря. Цены традиционно приятные, да и богатство ассортимента всегда радует. Районные весенние ярмарки будут проводиться еженедельно по выходным по 27 апреля.

Екатерина Жогло, начальник отдела экономики Несвижского райисполкома:

Региональная ярмарка в городе Несвиж пройдет 13 апреля 2025 года на территории Несвижского райпо по улице Гастелло, 9. Она начнет свою работу с 8:00 до 14:00. На ярмарку приглашаются, конечно же, предприятия и организации районов близлежащих. Это Копыль, Клецк, Слуцк, Столбцы, Узда. Ну и, конечно же, предприятия Несвижа.

С 5 апреля в Минской области развернутся и региональные ярмарки. Они запланированы на 5 апреля в Жодино и Молодечно, на 12 апреля – в Вилейке, Слуцке и Солигорске, на 13 апреля – в Несвиже.