Прийти за новогодним настроением и вкусно покушать – чем удивляет «Калядны кiрмаш» в 2024-м?
Купить новогодние подарки, живую ель и продегустировать узбекский плов, чешские трдельники, русские блины и татарский чак-чак. Ярмарка «Калядны кiрмаш» впечатляет минчан и гостей столицы разнообразием угощений. В шале, украшенных праздничной атрибутикой, предлагают национальные блюда различных стран мира, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Выбор большой, причем как традиционных угощений, так и экзотических.
Яна Лысякова насладилась праздничной атмосферой.
Яна Лысякова, корреспондент:
Здесь, у Дворца спорта, особая атмосфера. Несмотря на отсутствие снега, чувствуется праздник. Работает несколько десятков шале с вкусностями. Представлен широкий ассортимент: от горячего шашлыка до глинтвейна.
Гастрономическое разнообразие действительно впечатляет. Можно попробовать различные национальные блюда, которые готовят под открытым небом. Узбекский плов, чешские трдельники, русские блины и татарский чак-чак – это лишь малая часть калейдоскопа блюд со всего мира. Такой ассортимент заставляет минчан ежегодно возвращаться на рождественскую ярмарку.
У нас семейная традиция: перед Рождеством и в Рождество мы приходим именно на эту ярмарку, потому что здесь очень все организованно, как кухня, так и новогоднее представление.
Приходят сюда и за новогодним настроением. С наступлением темноты ярмарка превращается в сказочную локацию для фотосессий. Каждый снимок, сделанный на фоне 18-метровой елки в обрамлении шатра из ярких огоньков, станет украшением любого семейного фотоальбома.
Подробности в сюжете.