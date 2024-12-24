Прийти за новогодним настроением и вкусно покушать – чем удивляет «Калядны кiрмаш» в 2024-м?

Купить новогодние подарки, живую ель и продегустировать узбекский плов, чешские трдельники, русские блины и татарский чак-чак. Ярмарка «Калядны кiрмаш» впечатляет минчан и гостей столицы разнообразием угощений. В шале, украшенных праздничной атрибутикой, предлагают национальные блюда различных стран мира, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Выбор большой, причем как традиционных угощений, так и экзотических. Яна Лысякова насладилась праздничной атмосферой.

Яна Лысякова, корреспондент:

Здесь, у Дворца спорта, особая атмосфера. Несмотря на отсутствие снега, чувствуется праздник. Работает несколько десятков шале с вкусностями. Представлен широкий ассортимент: от горячего шашлыка до глинтвейна.

Гастрономическое разнообразие действительно впечатляет. Можно попробовать различные национальные блюда, которые готовят под открытым небом. Узбекский плов, чешские трдельники, русские блины и татарский чак-чак – это лишь малая часть калейдоскопа блюд со всего мира. Такой ассортимент заставляет минчан ежегодно возвращаться на рождественскую ярмарку.

У нас семейная традиция: перед Рождеством и в Рождество мы приходим именно на эту ярмарку, потому что здесь очень все организованно, как кухня, так и новогоднее представление.