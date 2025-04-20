Главное – семья. В Беларуси взяли курс на поддержку многодетных родителей

В Беларуси начали подготовку к Дню семьи. С 12 по 17 мая в нашей стране пройдет масштабная акция, посвященная этому событию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Она охватит все регионы и будет включать разные форматы: от спортивных состязаний до форумов и конкурса сочинений. Одним словом, чтобы каждый член семьи смог себя проявить в меру возраста и возможностей. В Беларуси взяли курс на поддержку многодетных родителей. Таких семей с каждым годом все больше. Это золотой фонд нашей страны. У нас есть вопросы с демографией, и мы в этом не одиноки. Многие испытывают такие же трудности.

12 детей, 82 внука, 130 правнуков и 10 орденов Матери. Это не просто цифры, это пульс большой семьи Гриб, которая пустила корни на Ольшанской земле. Когда-то Наталья Сергеевна вместе с мужем начинали вдвоем. Построили дом, посадили первое деревце, а потом дом наполнился детскими голосами.

Наталья Гриб:

Жили, с дедом поженились, а потом начали дети рождаться. Родился один хлопец, далее другой, а далее третья, дочушка. Самому младшему внуку всего полгода, а две недели назад большая семья встречала и правнука. И хоть это непросто, бабушка Наталья внимание уделяет каждому. По выходным в родовое гнездо слетаются представители разных поколений к общему столу и историям за чаем. А вот дни рождения превращаются в настоящие фестивали. И это не преувеличение. Шутка ли, от мала до велика вся семья – 225 человек.

Здесь уверены, чем больше семья, тем богаче ее традиции. Пока младшие перенимают опыт старших, а школьные парты занимают целые династии, агрогородок живет, и трудолюбие, передаваемое из рук в руки, становится надежным фундаментом для будущего. Внучка Алена и правнучка Маша уже уверены точно, что хотят большую семью, такую же дружную и веселую, как у них сейчас. Мария Бобко:

В большой семье очень весело. В большой семье никогда не бывает скучно. Есть с кем пообщаться. И я благодарна своим родителям, своей бабушке и прабабушке, что родилась в такой большой семье, что у меня есть такие родственники дружелюбные. Все друг другу помогают.

Почти все дети и внуки остались в родных Ольшанах. Работают на земле, ведут хозяйство, продолжают семейное дело. В этом весь секрет преемственности поколений, когда у родителей берут не только фамилию.

Ольга Сыса:

Хотим выразить большую благодарность родителям, которые нас так хорошо воспитали, дали нам знания в жизнь, приучили нас с детства служить Богу. Это самое главное качество. Трудолюбие тоже прививали нам. И это передаем следующим поколениям, нашим деткам.

История семьи Савицких началась с обычной встречи на остановке, а сегодня это крепкий союз, где царят любовь, поддержка и взаимопонимание. 16 лет вместе, трое детей и дом, построенный своими руками. Вот что значит для них семья. Наталья и Николай Савицкие не планировали становиться многодетными, но судьба распорядилась иначе.