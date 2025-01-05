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Ярмарка у Дворца спорта «Калядны кiрмаш» будет работать до 14 января

05 января 2025 08:21
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А у тех, кто не успел насладиться праздничным настроением и угощениями, еще есть такая возможность. Гостей ждет ярмарка «Калядны кiрмаш». Площадка возле Дворца спорта – главная тематическая локация столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ярмарка у Дворца спорта «Калядны кiрмаш» будет работать до 14 января-2

С начала своей работы в декабре ее посетили тысячи человек. Не только минчане, но и гости из других городов и даже из-за рубежа. И не удивительно, ведь здесь можно не только ощутить атмосферу праздника, но и проникнуться белорусским колоритом, а также попробовать кухни разных народов мира. Ассортимент блюд на любой вкус и кошелек: от всеми любимых блинов, шашлыка, драников до чешских трдельников и узбекского плова. Сложно уйти с ярмарки и без сувениров: наши мастера предлагают разнообразные изделия ручной работы. 

Ярмарка у Дворца спорта «Калядны кiрмаш» будет работать до 14 января-4

Конечно же, новогодняя ярмарка создает новогоднее настроение, так как здесь представлено много продукции, еды, напитков. И конечно же, в такой зимний, прекрасный день, когда выпал снежок, которого мы все так долго ждали, это не может не согревать нас.

Ярмарка у Дворца спорта «Калядны кiрмаш» будет работать до 14 января-6

Новогоднее настроение у всех. С детьми гуляют, подходят, кушают, благодарят. Ждем к вечеру побольше народа.

Вечером на главной праздничной площадке гостей ждет концертная программа. Многолюдно у Дворца спорта будет аж до Старого нового года. Ярмарка «Калядны кiрмаш» завершит свою работу 14-ого января. 

# Ярмарки в Минске

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