Ярмарка у Дворца спорта «Калядны кiрмаш» будет работать до 14 января

А у тех, кто не успел насладиться праздничным настроением и угощениями, еще есть такая возможность. Гостей ждет ярмарка «Калядны кiрмаш». Площадка возле Дворца спорта – главная тематическая локация столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала своей работы в декабре ее посетили тысячи человек. Не только минчане, но и гости из других городов и даже из-за рубежа. И не удивительно, ведь здесь можно не только ощутить атмосферу праздника, но и проникнуться белорусским колоритом, а также попробовать кухни разных народов мира. Ассортимент блюд на любой вкус и кошелек: от всеми любимых блинов, шашлыка, драников до чешских трдельников и узбекского плова. Сложно уйти с ярмарки и без сувениров: наши мастера предлагают разнообразные изделия ручной работы.

Конечно же, новогодняя ярмарка создает новогоднее настроение, так как здесь представлено много продукции, еды, напитков. И конечно же, в такой зимний, прекрасный день, когда выпал снежок, которого мы все так долго ждали, это не может не согревать нас.