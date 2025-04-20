Ничего святого – в Киеве разгорелся скандал из-за ЛГБТ-фестиваля, который провели накануне Пасхи

Мало того что там подрывают традиционные ценности, так еще важно, и как это делают. На неделе в Киеве разгорелся скандала из-за ЛГБТ-фестиваля, который решили провести накануне Пасхи – в Страстную пятницу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из-за этого в Киеве произошли стычки. Многие призывали отметить мероприятие, но организаторы не сочли это возможным. Хотя и признали, что не хотели оскорбить чувства верующих. Они просто не знали, что на эти даты приходится большой пост и Пасха, что само по себе уже неуважительно. Но Бог им судья, как говорится.