Прямой эфир

Ничего святого – в Киеве разгорелся скандал из-за ЛГБТ-фестиваля, который провели накануне Пасхи

20 апреля 2025 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Украине, кажется, не осталось ничего святого. В прямом смысле.

Мало того что там подрывают традиционные ценности, так еще важно, и как это делают. На неделе в Киеве разгорелся скандала из-за ЛГБТ-фестиваля, который решили провести накануне Пасхи – в Страстную пятницу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ничего святого – в Киеве разгорелся скандал из-за ЛГБТ-фестиваля, который провели накануне Пасхи-2

Из-за этого в Киеве произошли стычки. Многие призывали отметить мероприятие, но организаторы не сочли это возможным. Хотя и признали, что не хотели оскорбить чувства верующих. Они просто не знали, что на эти даты приходится большой пост и Пасха, что само по себе уже неуважительно. Но Бог им судья, как говорится.

# Международная политика # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
Два бегуна умерли во время полумарафона в Алматы
20 апреля 2025 16:28

Два бегуна умерли во время полумарафона в Алматы

Соболенко, обыграв Паолини, вышла в финал WTA 500 в Штутгарте
20 апреля 2025 15:59

Соболенко, обыграв Паолини, вышла в финал WTA 500 в Штутгарте

Умер директор легендарной группы «На-На» Виталий Фроликов
20 апреля 2025 15:45

Умер директор легендарной группы «На-На» Виталий Фроликов