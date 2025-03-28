Туристическое достояние – выставка «Отдых-2025» продолжает работать в Минске

Продвижение курортных маршрутов и презентация туристических возможностей. Международная выставка-ярмарка «Отдых» продолжает работу в столице. В 2025 году она стала масштабнее – свои экспозиции демонстрируют свыше 500 участников из 9 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на правах хозяйки представлена особо широко. Гости могут в подробностях ознакомиться не только с каждой областью, но и с районами нашей страны. Сегодня путешественникам доступны 13 видов туризма. Агроусадьбы и гастротуры набирают все большую популярность. Новшеством последних лет стал промышленный туризм, который развивают крупнейшие отечественные предприятия. Такое разнообразие привлекает не только туристов, но и новых деловых партнеров.

Наталья Лазарчик, заведующая сектором инновационно-технологических проектов Национального выставочного центра «Белэкспо»:

В этом году количество участников значительно увеличилась. В прошлом году цифра была чуть более 300, в этом году это 587 участников. Это рекордное количество. И в этом году нас посетило очень много деловых делегаций, многие участники подчеркивают, что именно международный формат выставки в этом году намного вырос, стал масштабнее.

Свои экспозиции в Минске представили Узбекистан, Кыргызстан, Таиланд, Турция, Палестина, Куба и 16 регионов России. Впервые в экспозиции участвует Кабардино-Балкарская Республика. Также среди дебютантов на белорусской выставке – Султанат Оман.