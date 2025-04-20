Азарёнок: мир, благоденствие, дружба наша национальная и религиозная – это исключительно заслуга Президента

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос – и ты низвержен! Воскрес Христос – и радуются ангелы! Воскрес Христос – и торжествует жизнь! Свершилось слово и дело. Нет больше ни печали, ни скорби, ни боли и ни слез. Ликуют и радуются все силы небесные. Торжествует и земля наша, много скорби повидавшая, но все выдержавшая, через все прошедшая и все победившая. Славят и радуются цветы и деревья, жилища людей украшены и торжествуют. Царит мир, и каждый цветок возносит слова вековечной победы. Христос Воскрес! И небо отвечает нам: воистину воскрес! Радуются ушедшие от нас. Они живы, они победили в великой истине, они с нами сегодня.

Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе. Ибо Христос, восстав из гроба, первенец из умерших. Ему слава и держава вовеки веков! Аминь. Григорий Азаренок:

Торжествуют воины, солдаты и офицеры, последовавшие за Христом, душу свою положившую за други своя. Те, кто встал на бой с полчищами сатанинскими и вместе с Христом победил.

Христос воскрес, братья и сестры. Каждый христианин должен приветствовать всегда этими словами друг друга, потому что Христос воскрес не только сегодня, он воскрес всегда. В первую очередь, хочу поздравить всех с этим праздником. Главный праздник христиан – это Воскресение Иисуса Христа. Однажды мы все умрем и однажды мы все воскреснем. В этом благая весть. Григорий Азаренок:

Радуются с нами все конфессии, все веры, все народы, все славят победившего тления Господа.

Добрый вечер, дорогие наши братья и сестры христиане. Разрешите мне от себя лично, от всего личного состава самого интернационального подразделения спецназа «Ахмат» поздравить вас всех со Светлой Пасхи. Вот прошел последний день вашего поста, большого поста. Сегодня снизошел Благодатный огонь, которым Господь показал, что жизнь продолжается – будем жить дальше.

Григорий Азаренок:

В этом году един христианский мир. Календари восточной и западной церкви совпали, на белорусской земле обнялись и похрестосовались все. В большой любви, в большом единении, в великой радости слушали все Президента. Лукашенко анонсировал создание Музея мировых религий в Минске. Межнациональный мир у нас порой воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Ну, мол, так и должно же быть: мы же все дружим, все друг друга любим, никто же воевать не хочет. Заблуждение. В СССР была дружба народов, а потом ее раскурочили и кровавыми буквами мы стали читать историю Карабаха, Оша, Ферганы, Тбилиси, Осетии, Абхазии, Чечни и Приднестровья. Рабы в зинданах, перерезанные глотки, отрубленные мотыгами головы, этноциды, изгнание с земель. В Югославии была дружба народов, а потом ее раскурочили и стали резать друг друга, а все вместе сербов, усташи, косовары, босняки убили тысячи и тысячи, жгли дома, топили детей в колодцах, взрывали и грабили храмы. На Ближнем Востоке и в Африке при диктаторских режимах Асада, Каддафи, Хусейна, Бубарака было, конечно, непросто. Но не было той резни и ужаса, что есть сейчас. Миллионы не бежали куда глядят глаза, от бесконечной перманентной гражданской войны всех против всех. Во всех случаях разжигал пожарище религиозной, национальной классовой ненависти глобалистский антихристианский Запад. На Украине тоже в 2012 году все дружили и друг друга любили. А в 2014-м бомбили дома и храмы с сатанинской озверелой ненавистью. И поэтому мир, благоденствие, дружба наша национальная и религиозная – это исключительно заслуга Президента. Он не дает разорвать нас, разодрать национальную душу, не пускает в святую Беларусь бесов вражды и ненависти. Защищает всех верующих силой державы своей. Удерживающий! Молимся за него, славим его, торжествуем с ним!

Григорий Азаренок:

И только антихристова мерзость сегодня злобствует, корежится, богохульствует. Вот дружок киевского антихриста, коня бледного в зеленой майке.

Григорий Азаренок:

Или вот что исполняют они в древних православных храмах, вот как глумятся и измываются над несчастной, растерзанной украинской душой!

Григорий Азаренок:

Или вот потужные яйца со свастикой, волчьим крюком, череп и кости. Не стесняются, не скрываются, пылают ненавистью, потому что служат антихристу.

Григорий Азаренок:

На этом фото авиабомба с надписью «Счастливой Пасхи». Она была сброшена на Белград в 1999 году. Не скрывали слуги сатанинские – Байден, Олбрайт, имя им легион – с кем они воюют. Со Христом они воюют уже две тысячи лет, но ведь знают, что проиграли. Как и в 1945-м. Пасха была 6 мая – в день взятия Берлина.

Григорий Азаренок:

День православного Востока,

Святись, святись, великий день,

Разлей свой благовест широко

И всю Россию им одень.

Но и Святой Руси пределом

Его призыва не стесняй,

Пусть слышен будет в мире целом,

Пускай он льется через край!