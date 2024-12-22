Драники, татарский чак-чак и чешские трдельники – чем радует новогодняя ярмарка «Калядны кiрмаш»?

Широкий ассортимент елочных игрушек и рождественских сувениров, вкуснейшие праздничные яства, а также фотозоны и развлечения для детей. В Минске работает праздничная ярмарка «Калядны кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке у Дворца спорта развернулся целый гастрономический калейдоскоп, охватывающий национальные кухни мира. От понятных и простых драников, которые пользуются высоким спросом у туристов, так и до настоящего узбекского плова, татарского чак-чака и чешских трдельников. Прекрасным завершением предновогоднего шоппинга станет фотосессия у зеленой красавицы. В 2024 году она украшена шатром из огоньков, а также резным декором из дерева.

Мы приходим сюда с семьей, с детьми. Детям очень нравится трдельники чешские с разными начинками. Нам очень нравится чай с облепихой.

– Уши собственного производства. У нас здесь своя коптильня. Грибочки сами маринуем. Приходите, отдыхайте!

– Кровяная колбаса у нас. Свинина и курица больше всего интересуют. И сердечки берут, и грибочки.

– Все приходят с хорошим настроением, просто посидеть, отдохнуть. Не столько покушать, как провести время.

Радовать минчан и гостей столицы праздничная ярмарка будет до 14 января с 13:00 и до 21:00 по будням и до 22:00 по выходным. А уже в католическое Рождество уличная торговля пройдет в каждом районе столицы.