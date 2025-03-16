В столице завершает работу Минская международная книжная выставка-ярмарка

Международная книжная выставка завершает свою работу. Заключительный день большого литературного форума посвящен Армении. Проводником в национальную культуру этой страны стал фольклорный танцевальный ансамбль «Эребуни», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцевальный коллектив существует уже 27 лет и является постоянным участником в том числе международных фестивалей. Весь колорит армянской культуры ансамбль постарался отразить в своих творческих номерах. Участники уверены: танец – универсальный язык общения. Кроме того, артисты с удовольствием отметили, что белорусский зритель всегда принимает их очень радушно.

Ваагн Геворкян, участник фольклорного ансамбля армянского танца «Эребуни»: Эмоции самые положительные. Мне кажется, что это был один из самых теплых приемов для нас. Это все было вкупе очень-очень воодушевляющим опытом. Я скажу, что мы получили большое удовольствие сегодня, выступая здесь.

Рузанна Аванесян, руководитель фольклорного ансамбля армянского танца «Эребуни»: Конечно, это очень большая честь. Мы, кстати, не первый раз представляем Армению на книжной выставке. Лет 15 назад также имели такую честь. Конечно, это всегда волнительно, это очень почетно, и я думаю, что мы со своей задачей справились.

Еще одним музыкальным отображением культуры Армении стало песенное попурри. Ближе познакомиться с этой страной гости могли, конечно, через книги. На общем стенде ЕАЭС – издания армянских авторов об истории, уникальной природе края, изобразительном искусстве, а также об армяно-белорусских отношениях.

Виолетта Захаревич:

Когда в одном здании собираются люди из разных частей света, и через литературу, через книги они делятся своей культурой. И очень здорово, что на подобных выставках можно частичку этой культуры приобрести.

Напомним, в 2025 году участие в масштабном книжном форуме принимают более 20 стран. И те, кто еще не успел посетить выставку, могут сделать это до конца дня.