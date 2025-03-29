В Минске завершилась международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2025»
Минск активно развивает туристический имидж и использует для этого все современные подходы. Так, главное управление спорта и туризма Мингорисполкома на полях международной выставки-ярмарки «Отдых», заключило соглашение с бизнес-инкубатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны реализуют проекты по продвижению образов столицы, а также поддержке ремесленников.
Инициатива направлена на поиск мастеров прикладного творчества и помощь в монетизации их труда с привлечением организаций-наставников, которые окажут начинающим практическую поддержку. За 2024 год реализовано три акселератора: «Минск – библиотека впечатлений», «Минск – ворота в восточную Европу» и «Минск – красивый и гостеприимный город». В планах – представление проектов на темы, связанные с озеленением и космосом. Еще одна идея посвящена 80-летию Великой Победы.
Елена Яшович, директор бизнес-инкубатора УП «УИН»:
Наш нынешний акселератор идет под знаменем «Минск – город-герой». Готовимся к 9 мая. Создаем совместно с мастерами интересную коллекцию, где для нового поколения будем транслировать те святые вещи, как праздновалась Победа в течение этих 80 лет, чтобы она смогла сохраниться, передать на следующее поколение.
Выставка-ярмарка «Отдых» стала деловой площадкой для туристических компаний, которые представляют свои услуги на белорусском рынке. Для специалистов организовали презентации новых туров и направлений, семинары, бизнес-форумы. Презентационные стенды в «Минск-Арене» развернули более 600 экспонентов: все белорусские регионы и 16 российских. Также участниками стали Узбекистан, Кыргызстан, Таиланд, Турция, Палестина и Куба. А впервые приехали в Минск экспозиции Омана и Кабардино-Балкарии. На торжественной церемонии закрытия всех участников наградили дипломами и памятными статуэтками.
Анастасия Каврус, начальник отдела маркетинга ГУ «Информационно-туристский центр «Минск»:
На нашем стенде было представлено большое количество различных объектов туризма города и объектов промышленного туризма. Это и туристические крупные операторы, и гостиничные сети, объекты активного туризма и многие другие. Выставка очень хорошая, нам очень понравилось, нам удалось наладить большое количество деловых связей.
Дарья Мисеюк, менеджер ООО «Международный центр услуг»:
Наша компания занимается международными перевозками. Мы очень рады, что поучаствовали в данной выставке. За счет того, что здесь разнородная выставка, можно было познакомиться с разными людьми. Не только из Республики Беларусь, но и из иностранных государств. Все очень открытые, приветливые. Очень классно, что здесь поприсутствовали. Нам очень понравилось.
В течение трех дней у гостей выставки была возможность ознакомиться с предложениями в сферах гастрономического, экологического и медицинского туризма, изучить экскурсионные программы, выбрать подходящие санаторий или гостиницу. А еще – приобрести товары для спорта и отдыха, карты и путеводители. Международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых» прошла в Беларуси в 27-й раз.