В Минске завершилась международная выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2025»

Минск активно развивает туристический имидж и использует для этого все современные подходы. Так, главное управление спорта и туризма Мингорисполкома на полях международной выставки-ярмарки «Отдых», заключило соглашение с бизнес-инкубатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны реализуют проекты по продвижению образов столицы, а также поддержке ремесленников.

Инициатива направлена на поиск мастеров прикладного творчества и помощь в монетизации их труда с привлечением организаций-наставников, которые окажут начинающим практическую поддержку. За 2024 год реализовано три акселератора: «Минск – библиотека впечатлений», «Минск – ворота в восточную Европу» и «Минск – красивый и гостеприимный город». В планах – представление проектов на темы, связанные с озеленением и космосом. Еще одна идея посвящена 80-летию Великой Победы.

Елена Яшович, директор бизнес-инкубатора УП «УИН»:

Наш нынешний акселератор идет под знаменем «Минск – город-герой». Готовимся к 9 мая. Создаем совместно с мастерами интересную коллекцию, где для нового поколения будем транслировать те святые вещи, как праздновалась Победа в течение этих 80 лет, чтобы она смогла сохраниться, передать на следующее поколение. Выставка-ярмарка «Отдых» стала деловой площадкой для туристических компаний, которые представляют свои услуги на белорусском рынке. Для специалистов организовали презентации новых туров и направлений, семинары, бизнес-форумы. Презентационные стенды в «Минск-Арене» развернули более 600 экспонентов: все белорусские регионы и 16 российских. Также участниками стали Узбекистан, Кыргызстан, Таиланд, Турция, Палестина и Куба. А впервые приехали в Минск экспозиции Омана и Кабардино-Балкарии. На торжественной церемонии закрытия всех участников наградили дипломами и памятными статуэтками.

Анастасия Каврус, начальник отдела маркетинга ГУ «Информационно-туристский центр «Минск»:

На нашем стенде было представлено большое количество различных объектов туризма города и объектов промышленного туризма. Это и туристические крупные операторы, и гостиничные сети, объекты активного туризма и многие другие. Выставка очень хорошая, нам очень понравилось, нам удалось наладить большое количество деловых связей.