Езерский о книжной выставке-ярмарке: белорусские стенды смотрелись очень достойно

Рекорд за всю историю. Более 78 тысяч человек стали посетителями XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки. В 2025 году она объединила представителей из более чем двух десятков стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России и другие. Несколько дней атмосфера ярмарки была пропитана любовью к слову, знаниям и культуре. От ярких детских изданий до серьезных научных трудов – каждый здесь смог найти что-то для себя.

У посетителей также была возможность не только познакомиться с новинками издательств, но и встретиться с авторами, поучаствовать в мастер-классах и дискуссиях – всего было организовано более 230 мероприятий.