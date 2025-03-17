Езерский о книжной выставке-ярмарке: белорусские стенды смотрелись очень достойно

Рекорд за всю историю. Более 78 тысяч человек стали посетителями XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки. В 2025 году она объединила представителей из более чем двух десятков стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекорд за всю историю. Более 78 тысяч человек стали посетителями XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки. В 2025 году она объединила представителей из более чем двух десятков стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России и другие. Несколько дней атмосфера ярмарки была пропитана любовью к слову, знаниям и культуре. От ярких детских изданий до серьезных научных трудов – каждый здесь смог найти что-то для себя.
У посетителей также была возможность не только познакомиться с новинками издательств, но и встретиться с авторами, поучаствовать в мастер-классах и дискуссиях – всего было организовано более 230 мероприятий.
Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Мы постарались и поставили перед собой задачу сделать не просто выставку-ярмарку, а чтобы это стало еще такой своеобразной площадкой общения. Очень много в том числе и специалистов было. Те, кто занимаются издательской деятельностью, литераторов, писателей, в том числе и печатников, потому что технологии не стоят на месте. Книга развивается, и мы были свидетелями довольно-таки интересных книг, которые издатели привезли и хвастались в хорошем смысле этого слова. И знаете, есть на самом деле гордость за наше книгопечатание, за наше книгоиздание, потому что белорусские стенды смотрелись очень достойно.
Масштабное мероприятие стало ярким свидетельством сохранения богатых культурных традиций и неугасающего интереса к литературе.